Heimwerker-Boom beschert Home Depot weiteres Rekordjahr

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Heimwerker-Boom hat dem Baumarktkonzern Home Depot erneut ein Rekordjahr beschert. Dabei übertraf das Unternehmen 2021 erstmals die Umsatzschwelle von 150 Milliarden US-Dollar, wie Home Depot am Dienstag in Atlanta mitteilte. Die Erlöse stiegen dabei um 14,4 Prozent auf 151,2 Milliarden Dollar (gut 133 Mrd Euro). Die Aktie legte vorbörslich um knapp ein Prozent zu.

In den vergangenen zwei Jahren sei Home Depot damit um 40 Milliarden Dollar Umsatz gewachsen, kommentierte Vorstandschef Craig Menear die Zahlen. Dies sei unter anderem das Ergebnis der Investitionen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren in das Geschäft gesteckt habe. Im Schlussquartal legten die Erlöse nochmals um 10,7 Prozent zu. Analysten hatten mit einem geringeren Plus gerechnet.

Der Nettogewinn stieg im vergangenen Jahr von 12,9 auf 16,4 Milliarden Dollar. Die Aktionäre sollen eine um 15 Prozent höhere Quartalsdividende von 1,90 Dollar je Aktie erhalten, für das Gesamtjahr summiert sich die Ausschüttung auf 7,60 Dollar. Bereits 2020 hatte Home Depot ein Rekordjahr verzeichnet, nachdem die Heimwerker-Nachfrage in der Corona-Pandemie sprunghaft angestiegen war.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einer deutlichen Abschwächung des Wachstums. Der Umsatz soll "leicht" steigen. Die operative Marge soll sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Beim Ergebnis je Aktie rechnet Home Depot mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Plus./nas/mne/jha/