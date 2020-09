Heimtückische Steuer: Wie der Boden für eine höhere Inflation bereitet wird

Die Rettung in der Corona-Krise könnte teuer erkauft sein. Zwar verhinderte die Geldflut der Staaten und Notenbanken einen Absturz der Weltwirtschaft. Doch nun droht ein Anstieg der Inflation.

Blickt man in die Währungsgeschichte, so war die Inflation der Güterpreise meist die Folge leerer Staatskassen. Genauer gesagt: Nachdem die Staaten ihre Einnahmequellen in Form von Besteuerung und Verschuldung ausgeschöpft hatten, gingen sie dazu



