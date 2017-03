Heimtiere in der Familie fördern die Kindesentwicklung

Brüssel (ots/PRNewswire) -Neue Studie deckt auf, dass Heimtiere die sozialen Fähigkeiten unddas Selbstwertgefühl von Kindern fördern.Das Aufwachsen mit Heimtieren kann für Kinder und Jugendliche inHinsicht auf die soziale und emotionale Entwicklung, sowie auf dieBildung laut einer in dieser Woche veröffentlichten Studie(http://www.mdpi.com/1660-4601/14/3/234) vorteilhaft sein. Kinder undJugendliche mit Heimtieren haben tendenziell ein besseresSelbstwertgefühl, sind weniger einsam und haben bessere, sozialeFähigkeiten. Diese Studie unterstützt die Aussagen, dass Heimtiereeine gesunde Kindesentwicklung fördern.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/471523/Family_pets_child_development.jpg )"Jeder, der mit Heimtieren aufgewachsen und sie geliebt hat, fühltden Wert von Kameradschaft", erklärte Dr Carri Westgarth,Projektleiterin. "Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über diemöglichen Vorteile für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichensehen vielversprechend aus. Wir haben uns diese Ergebnisse sehr genauangesehen, um zu verstehen, welche Vorteile durch Tierhaltung ammeisten unterstützt wurden. Dies wird uns am Ende ermöglichen, besserzu verstehen, wie Heimtiere jungen Menschen Unterstützung bei eineremotionalen und sozialen Entwicklung und bei ihrer Bildung geben.Die Studie der University of Liverpool, veröffentlicht imInternational Journal of Environmental Research and Public Healthwurde vom WALTHAM Centre for Pet Nutrition, das zu Mars Petcaregehört, finanziert und wurde von Dr. Carri Westgarth vom Institute ofInfection and Global Health geleitet. Forscher haben eine umfassendeÜberprüfung und Qualitätsbewertung der Studien durchgeführt, mitdenen die Auswirkungen von Heimtierhaltung auf die emotionale,soziale und die Verhaltensentwicklung von Kindern und Jugendlichenuntersucht wurden."Der Einfluss von Heimtieren auf das Selbstwertgefühl scheint beiKindern unter 6 Jahren und bei Jugendlichen über 10 Jahren am größtenzu sein. Hunde und Katzen scheinen die beste soziale Unterstützung zubieten. Möglicherweise lässt sich das auf die größere Interaktion undWechselwirkungen, im Vergleich zu anderen Tieren, zurückführen",erklärte Rebecca Purewal, Hauptverfasserin. "In allen Kulturen könnenHeimtiere eine Art psychologische Unterstützung bieten, die jungenMenschen ein gutes Selbstwertgefühl und ein positives Selbstbildgeben.""Die gefundenen Muster in Teilpopulationen und Altersgruppen legennahe, dass ein Heimtier potenziell eine gesündere Entwicklung vonKindern und Jugendlichen ermöglicht", erklärte WALTHAM-Forscher NancyGee, Mitautorin der Studie. "Dies ist ein aufregendes Forschungsfeldund es gibt noch so viel über die Prozesse zu lernen, durch dieHeimtiere eine gesunde Kinderentwicklung unterstützen können."University of LiverpoolDie University of Liverpool ist eine der führendenForschungseinrichtungen des Vereinigten Königreichs, da 81 Prozentder Forschung als weltweit führend oder international exzellentangesehen werden. Liverpool gehört zu dem einem Prozent der weltweitführenden Hochschuleinrichtungen und ist ein Mitglied der RussellGroup. Besuchen Sie http://www.liv.ac.uk oder folgen Sie ihr aufTwitter unter: http://www.twitter.com/livuninewsÜber das WALTHAM Zentrum für Heimtierhaltung und Ernährung:Das WALTHAM Zentrum für Heimtierhaltung und Ernährung ist daswissenschaftliche Forschungszentrum für Grundlagenforschung bei MarsPetcare und konzentriert sich auf die Ernährung und das Wohlbefindenvon Hunden, Katzen, Pferden, Vögeln und Fischen sowie deren Vorteilefür Menschen. WALTHAM befindet sich in Leicestershire, England, undsein Fachwissen und seine Erkenntnisse fließen in die Entwicklunginnovativer Produkte ein, die den Ansprüchen von Heimtieren aufpraktische Art und Weise entsprechen. Das Zentrum feierte kürzlichsein 50-jähriges Bestehen und kann auf viele bedeutsame Durchbrücheund die Veröffentlichung von über 600 wissenschaftlichen Arbeiten inPeer-Review-Publikationen zurückblicken. Heute arbeitet WALTHAMweiterhin mit weltweit führenden wissenschaftlichen Institutenzusammen und unterstützt die Vision von Mars Petcare, eine bessereWelt für Heimtiere zu schaffen. Das Institut stellt die Wissenschaftund das Fachwissen bereit, auf denen die führenden Marken von Marsbasieren, wie etwa PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, BANFIELD® PetHospital, IAMS®, CESAR®, NUTRO®, SHEBA®, DREAMIES® ,EUKANUBA® UndPERFECT FIT®. http://www.waltham.comPressekontakt:Abigail.stevenson@effem.comTelefon: +44-7966-920486Original-Content von: Mars Petcare, übermittelt durch news aktuell