Heimspiel Europa: Brexit und dann? / Zukunft der Kreditversicherung und Handelsfinanzierung? / Live-Streams vom Kongress Länderrisiken am 26. April

Mainz (ots) - Journalisten können in zwei Live-Streams wesentlicheProgrammpunkte beim Kongress Länderrisiken von Coface am Donnerstag,26. April, in Mainz verfolgen. Der Link zum Stream:https://www.youtube.com/watch?v=z-E3YuUVmYEDie Übertragung beginnt um 10 Uhr. Nach der Eröffnung durchCoface-CEO Xavier Durand (Englisch) hält um 10:20 Uhr Dirk H. Kranen,Referatsleiter im Bundesministerium der Finanzen, die Keynote. DasThema: Brexit.In der anschließenden Podiumsdiskussion (ca. 10:50 Uhr) geht es umdie Perspektiven der deutsche Außenwirtschaft: Bleibt Europa dersichere Hafen für deutsche Unternehmen? Oder bröckelt die Basis mitdem Brexit? Was ist mit den Auswärtsspielen in Übersee? DieTeilnehmer: Wolfgang Becker (Geschäftsführer, IHT Industrie- undHandels-Treuhand GmbH), Dr. Engelbert J. Günster (Präsident, IHK fürRheinhessen), Dirk H. Kranen (Referatsleiter, Bundesministerium derFinanzen), Dr. Christoph Riechmann (Director, Frontier EconomicsLimited). Moderation: Carsten Knop (Chefredakteur, FAZ.NET).Gegen 11.45 Uhr gibt Jochen Böhm (Risk Underwriting Director,Coface Nordeuropa) einen Überblick über Länderrisiken aus Sicht vonCoface.Um 13:30 Uhr startet eine Talkrunde zum Thema "Zukunft derKreditversicherung und der (Handels-)Finanzierung". Es diskutierenKatarzyna Kompowska (CEO Nordeuropa, Coface), Dr. Claudia Conen(Bereichsleiterin Fördergeschäft und Finanzierung, BundesverbandÖffentlicher Banken Deutschlands), Prof. Dr. Bernd Weiß (Professorfür Allg. Betriebswirtschaftslehre sowie Finanzierung, Controllingund Kreditmanagement, Hochschule Bochum), Prof. Dr. Matthias Schumann(Professor für Anwendungssysteme und E-Business,Georg-August-Universität Göttingen; Gesellschafter, Prof. SchumannGmbH). Moderation: Erich Hieronimus (Pressesprecher, Coface inDeutschland.Der Link für Journalisten zum Stream:https://www.youtube.com/watch?v=z-E3YuUVmYE