Heimsieg sorgt für Jubel im Schnee

Schruns (ots) - Weltcup Montafon begeisterte 12.000 Sport- und Musikfans an vierTagenDie Bilanz eines erfolgreichen Weltcup-Wochenendes im Montafon: LokalmatadorAlessandro Hämmerle gewinnt souverän den FIS Snowboards-Cross. Neben Österreichjubeln Tschechien, Kanada und Schweiz über Siege beim Weltcup Montafon. FrischerPulverschnee, eine fulminante Siegerehrung für die Athleten und feierndeOpen-Air-Besucher, soweit das Auge reicht.Kleiner, feiner, spannender - so präsentierte sich der heurige, auf 600 mverkürzte Rennkurs beim Weltcup Montafon am Hochjoch oberhalb von Schruns. Nur150 m oberhalb des Kapellrestaurants im Skigebiet Silvretta Montafon konnten dieZuseher beinahe das gesamte Rennen vom Start weg verfolgen, das dieses Jahrweniger Kurven, aber dafür mehr technische Raffinessen wie Wellen und Sprüngenaufwies. Insgesamt sorgten 24 Elemente für atemberaubende Spannung beimPublikum.Nach den Trainings und Qualifikationsläufen am Mittwoch und Donnerstag, stand amFreitag der FIS Snowboard-Cross Weltcup auf dem Programm. Die Snowboard Crosserschenkten sich auf dem Kurs, der keine Fehler verzieh, nichts. Oft lagen nurZentimeter zwischen "eine Runde weiter" und dem Aus. Der Lokalmatador Alessandro"Izzy" Hämmerle wurde seiner Favoritenrolle als amtierenderGesamt-Weltcup-Sieger und österreichischer Staatsmeister mehr als gerecht. Beiallen Heat-Läufen ging der Gaschurner als Erster durchs Ziel und holte sich vordem Australier Cameron Bolten und dem Italiener Omar Visintin nach 2015 zumzweiten Mal den Sieg beim Weltcup Montafon vor den Augen des jubelndenPublikums.Bei den Damen des FIS Snowboard Cross stand die Tschechin Eva Samkova ganz obenauf dem Podest. Michela Moioli aus Italien holte sich Silber, Belle Brockhoffaus Australien Bronze.Auch der Samstag brachte bei abwechselnd Schneefall und Sonnenscheinherausfordernde Bedingungen für die Skicrosser, die diese aber bestensbewältigten. Nach spannenden Heats vor jubelndem Publikum konnte sich bei denHerren schließlich der Schweizer Ryan Regez vor den beiden Kanadiern KristoforMahler und Brady Leman durchsetzen. Bei den Damen feierte die KanadierinMarielle Thompson den Weltcup Sieg im Montafon gefolgt von der Schwedin SandraNaeslund und mit Courtney Hoffos einer weiteren Kanadierin.Gebührend gefeiert wurden die Athleten bei der Siegerehrung auf der großenWeltcup Montafon Bühne bei der Talstation der Hochjochbahn in Schruns, die diegrößte Bühne bei der Weltcup Tour bietet. Davor und danach veranstaltetenMontafon Tourismus und Silvretta Montafon gemeinsam zwei große Open-Air Konzertegemäß dem Motto "Sport am Berg und Party im Tal".Mit einer äußerst unterhaltsamen Bühnenshow heizte der sympathischeösterreichische Musiker LEMO den rund 4.700 Zuschauern ein. Mit seinen Hits wie"Himmel über Wien" oder "Souvenir" begeisterte der zweifache Amadeus-Gewinnerdie Zuseher.Deutschen Pop-Rock vom Feinsten gab es im Anschluss an die große Siegerehrungvon der deutschen Erfolgsband "Silbermond". Mit ihren großen Hits "Das Beste"oder "Irgendwas bleibt", aber auch den Songs ihres neuen Nummer 1-Albums"Schritte" sorgten sie für Gänsehaut-Stimmung beim Publikum.Kontakt:presse@montafon.atT. 050 6686Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63206/4469392OTS: Montafon TourismusOriginal-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuell