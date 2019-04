Das Heimnetz für die Hosentasche: runderneuerte MyFRITZ!App für iOS von AVM (FOTO)

Berlin (ots) -Apple-Nutzer können ab sofort die MyFRITZ!App in der Version 2.0kostenlos für iPhone und iPad herunterladen. Die App wurde komplettüberarbeitet und bietet nun ein neues, intuitives Design. So könnenAnwender von zuhause und unterwegs einfach und komfortabelNachrichten auf dem Anrufbeantworter abhören, Smart-Home-Gerätesteuern oder auf angeschlossene USB-Speicher zurückgreifen. Außerdeminformiert die App via Mitteilung in Echtzeit über entgangene Anrufe,neue Sprachnachrichten und Ereignisse im Heimnetz. Für dieEinrichtung der App genügt eine WLAN-Verbindung mit einer FRITZ!Box.Die überarbeitete MyFRITZ!App steht ab sofort im App Store von Applezum Download bereit. MyFRITZ! lässt sich auch mit Android oderWebbrowser nutzen.Die Features im Überblick:- Runderneuertes, intuitives Design der Benutzeroberfläche- Sicherer Zugriff von zuhause und unterwegs auf die FRITZ!Box- Mitteilungen in Echtzeit über Ereignisse im Heimnetz- Zugang zu Anrufliste und Anrufbeantworter der FRITZ!Box- Komfortable Steuerung von Smart-Home-GerätenZur Presseinformation: https://avm.de/pi-myfritzapp-2-0-iosPressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/fritzapp/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Urban BastertLeiter KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell