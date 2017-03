Heimisches Technologieunternehmen PatSnap investiert 22 Millionen SGD in Forschungszentrum in Singapur

Singapur (ots/PRNewswire) -PatSnap, ein in Singapur ansässiges Softwareunternehmen, das denin Forschung und Entwicklung (F&E) und Intellectual Property (IP)tätigen Teams einen einheitlichen Analysezugang bietet, hatangekündigt, dass es 22 Millionen SGD in ein Forschungs- undEntwicklungszentrum in Singapur investieren wird.Mit Unterstützung des Singapore Economic Development Board (EDB)wird das F&E-Zentrum die Entwicklung einer InnovationIntelligence-Plattform vorantreiben. PatSnap kann auf diese Weise dieFähigkeit ausbauen, Millionen von Datensätzen aus verschiedenenQuellen in immer intuitiverer Weise zu katalogisieren und zuanalysieren.Die Plattform wird mithilfe von künstlicher Intelligenz (AI) undnatürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) dieInteraktion zwischen verschiedenen Stakeholdern des F&E-Prozesseserleichtern und den Innovationsprozess effizienter gestalten.Ziel des F&E-Zentrums ist die Entwicklung einer robustenPlattform, was die Ausweitung seiner bereits umfangreichen DeepLearning-Algorithmen beinhaltet, um Datenabruf undVerarbeitungsgeschwindigkeit zu beschleunigen und statistischeModelle für die IP-Bewertung zu erstellen, und angewandte Forschungin den Bereichen Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural LanguageProcessing, NLP), Maschinelles Lernen und Datenanalytik voraussetzt,die in die Plattform integriert werden können.Das Engagement von PatSnap für Innovation in Singapur wird zudemmit dem Umzug seines globalen CTO nach Singapur gestärkt, der mit derEntwicklung der globalen Roadmap für PatSnapsF&E-Marketplace-Plattform beauftragt ist.PatSnap CEO Jeffrey Tiong erklärt "Dies ist ein großer Schritt fürunsere unternehmerische Mission. PatSnap verfolgt die Zielsetzung,einen der wichtigsten Bestandteile im Innovationsprozess, der aberauch gleichzeitig alles erschwert und aufhält, zu entmystifizieren."Wir wollen es Innovatoren so einfach wie möglich machen,Neuerungen einzubringen. Mit unserem neuen F&E-Zentrum können wir nunnoch mehr Klarheit zu den Chancen vermitteln, den Entwicklungsprozessrationalisieren und wertvolle, umsetzbare Erkenntnisse liefern."Kiren Kumar Assistant Managing Director bei EDB, sagt, "Wir freuenuns, das einheimische Unternehmen PatSnap in seinen Bemühungen zurStärkung seiner F&E-Präsenz am globalen Hauptsitz in Singapur zuunterstützen. Wir glauben, dass PatSnaps F&E-Zentrum, mit Zugang zuSingapurs Talent-Ökosystem und seinem dichten Netzwerk anIndustriepartnern, die Art und Weise der Verwaltung von geistigemEigentum global transformieren und gleichzeitig die Rolle vonSingapur als eine auf Innovation ausgerichtete Volkswirtschaftstärken kann."Informationen zu PatSnap (http://www.patsnap.com/company)Pressekontakt:bei PatSnapOriginal-Content von: PatSnap, übermittelt durch news aktuell