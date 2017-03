Das Heimdebüt des neuen Handball-Bundestrainers: Deutschland - Schweden am Sonntag live und frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD berichtet am Sonntag ab 17.15 Uhr live ausHamburg- Karsten Petrzika ist als Kommentator, Gregor Teicher alsModerator im Einsatz- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 für jedermannfrei empfangbarDer neue Handball-Bundestrainer Christian Prokop tritt morgen seinAmt bereits dreieinhalb Monate vor Beginn seines Fünfjahresvertragesmit dem DHB an. Schon am Samstag und Sonntag sitzt der 38-Jährige inzwei Freundschaftsspielen gegen Schweden erstmals auf der Bank derdeutschen Nationalmannschaft.Nach dem Spiel in Göteborg am Samstag, können am Sonntag auf SkySport News HD alle Handballfans beim Heimdebüt des Nachfolgers vonDagur Sigurdsson live dabei sein. Im Rahmen des "Tag des Handballs"in der Hamburger Barclaycard Arena wird die deutscheNationalmannschaft die Auswahl von Schweden empfangen. ModeratorGregor Teicher begrüßt die Zuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15Uhr live aus der Halle und freut sich auf prominente Gesprächspartneraus der Welt des Handballs. Karsten Petrzika kommentiert das Spiel.Über die Live-Berichterstattung am Sonntag hinaus wird Sky SportNews HD bereits in den kommenden Tagen über die deutscheNationalmannschaft und den neuen Bundestrainer berichten.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell