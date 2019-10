Heimatwoche Saar-Obermosel / Programmschwerpunkt im SWR Fernsehen vom 14. bis 20. Oktober 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Das SWR Fernsehen stellt ab dem 14. Oktober für eine Woche dieRegion Saar-Obermosel in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen. ImLaufe der Heimatwoche erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wievielfältig die Region ist und welche wirtschaftliche und kulturelleBedeutung sie für Rheinland-Pfalz besitzt. Von "Mensch Leute" über"Die Rezeptsucherin" bis "Fahr mal hin" stellen insgesamt elfverschiedene bekannte SWR Fernsehen-Formate vor, wie die Menschenarbeiten und leben, präsentieren Orte mit ihrer Kultur, ihrerLebensart und ihren Traditionen.Den Auftakt der Heimatwoche macht am Montag, 14. Oktober, um 18:15Uhr das Format "Mensch Leute", das sich auf ungewöhnliche Geschichtenspezialisiert hat und diesmal eine Luftretterin in der Grenzregionbegleitet. In der Heimatwoche laufen zwei Formate, die erst imSeptember neu gestartet sind: "Werktags Helden" (Mittwoch, 16.Oktober, 18:15 Uhr), und "Mensch Heimat" (Freitag, 18. Oktober, 18:15Uhr). Das Besondere der Region wird über Menschen erzählt, die dortleben. Unterhaltsam wird es in "Die Rezeptsucherin" (Donnerstag, 17.Oktober, 18:15 Uhr) und in "Stadt Land Quiz" (Samstag, 19. Oktober,18:45 Uhr). Natur und Tourismus stehen im Fokus der Sendungen"natürlich" (Dienstag, 15. Oktober, 18:15 Uhr), "Expedition in dieHeimat" (Freitag, 18. Oktober, 20:15 Uhr) und "Fahr mal hin"(Samstag, 19. Oktober, 18:15 Uhr). Ob in der Rubrik "Wandercheck","Gut zu Wissen" oder "Hierzuland": Die "Landesschau Rheinland-Pfalz"greift täglich ab 18:45 Uhr Themen aus der Region auf. ModeratorHolger Wienpahl ist zudem unterwegs an Saar und Obermosel und trifftMenschen, die ihre Heimat lieben.Alle ausführlichen Texte zu den einzelnen Sendungen gibt es unterhttp://swr.li/heimatwoche-saar-obermoselDie Sendungen im SWR FernsehenMontag bis Freitag, 14.10.-18.10.2019, 18:45 Uhr "LandesschauRheinland-Pfalz": Holger Wienpahl unterwegs an Saar und ObermoselMontag, 14.10.2019, 18:15 Uhr"Mensch Leute: Die Luftretterin - Grenzenloser Einsatz an Saar undObermosel"Dienstag, 15.10.2019, 18:15 Uhr"natürlich! - Natur und Umwelt im Südwesten", mit Axel WeißMittwoch, 16.10.2019, 18:15 Uhr"Werktags Helden: Wir arbeiten grenzenlos - Die Pendler von derObermosel"Donnerstag, 17.10.2019, 18:15 Uhr"Die Rezeptsucherin" in der Region Saar-ObermoselFreitag, 18.10.2019, 18:15 Uhr"Mensch Heimat - Wir von Saar und Obermosel"Freitag, 18.10.2019, 20:15 Uhr"Expedition in die Heimat - Land der Leidenschaften"Samstag, 19.10.2019, 18:05 Uhr"Die SWR Reportage: Pfannenonkel auf Rädern - Das rollendeKaufhaus des Josef Bayer" (WH, Erstsendung 4.11.2017)Samstag, 19.10.2019, 18:15 Uhr"Fahr mal hin: Ganz auf der Höhe - Frischer Wind im Saargau" (WH,Erstsendung 13.9.2019)Samstag, 19.10.2019, 18:45 Uhr"Stadt Land Quiz - Wer beißt heute in den sauren Apfel, Konz oderMössingen?"Sonntag, 20.10.2019, 18:45 Uhr"Bekannt im Land - Zeitreise an Saar und Obermosel"OnlineEine Sonderseite mit allen Infos zu der Heimatwoche Saar-Obermoselund Kurzclips gibt es unter SWR.de/heimatwoche.Social MediaZwei Reporter*innen der Online-Redaktion SWR Heimat werden dreiTage in der Region Saar-Obermosel unterwegs sein und vor OrtGeschichten über die Menschen sammeln. Sie berichten live aufInstagram bei @swr_heimat_rp.Weitere Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Johanna Leinemann, Tel. 06131 929 33293,johanna.leinemann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell