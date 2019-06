Heimatgefühle: Regionale Tageszeitungen als gesellschaftliches Bindeglied / BDZV-Studie zur Rolle der Zeitung für die Region

Berlin (ots) - Wer sich an seinem Wohnort heimisch fühlen möchte,muss wissen, was dort vor sich geht. Für knapp zwei Drittel derMenschen gehört es daher zum Alltag, sich regelmäßig über dasGeschehen vor Ort auf dem Laufenden zu halten. Das mit Abstandwichtigste Medium hierfür sind die Zeitungen: 61 Prozent nutzen dieregionalen Tageszeitungen gedruckt und digital, um sich über dieEreignisse daheim oder in der näheren Umgebung zu informieren. DieZeitungen rangieren damit sogar vor persönlichen Gesprächen (49Prozent) und anderen Internetangeboten (53 Prozent), kostenlosenAnzeigenblättern (51 Prozent), Radio (37 Prozent), Amts- undGemeindeblättern (31 Prozent) sowie Regionalfernsehen (30 Prozent).Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie, die dieZeitungsmarktforschung Gesellschaft (ZMG) im Auftrag desBundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) durchgeführt hat."Die Rolle der Zeitung für die Region" zeigt, wie stark das Bedürfnisder Menschen nach Heimat und regionaler Identität ist: Für neun vonzehn Deutschen ist "Heimat" eine wichtige Kategorie. Sie definierensie in erster Linie emotional: "Meine Heimat ist dort, wo ich michwohlfühle", sagen 91 Prozent. "Ein Ort, den ich in meinem Herzentrage" (82 Prozent), "wo die Menschen sind, die ich liebe" und "woich das Gefühl habe, dazuzugehören" (jeweils 81 Prozent).Für das subjektive Empfinden spielt auch die räumlicheZugehörigkeit eine Rolle: 82 Prozent verbinden mit Heimat dieUmgebung, die vertraut und bekannt ist bzw. den eigenen Wohnort (76Prozent). Eine Heimat finden 63 Prozent auch dort, wo sie gemeinsameInteressen teilen (63 Prozent), sich aktiv engagieren und Einflussnehmen können (jeweils 46 Prozent). Heimat steht also für Nähe,Vertrautheit, Zugehörigkeit. Eine (emotionale) Heimat zu haben,gewinnt in Zeiten der Globalisierung offenbar an Bedeutung.Zeitung schafft Integration:Zum Gefühl von Lebensqualität und zur Zufriedenheit am Wohnortträgt wesentlich auch eine Infrastruktur mit Wohnungsangebot,Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit und Verkehr und nicht zuletzt einfunktionierendes kommunales Umfeld mit Bürgerengagement undInformationsmedien bei. Tatsächlich ist das Vorhandensein von lokalenInformationsangeboten, in erster Linie der Tageszeitung, laut derrepräsentativen Studie für die meisten Menschen ein wichtiges Elementvon Lebensqualität."Heimat und Zeitung gehören zusammen. Aber regionale Zeitungensind mehr als ein Wohlfühlfaktor - sie fördern auch wesentlichIntegration und Identifikation mit der Wohnumgebung. Das macht sie zueinem unverzichtbaren lokalen Akteur und gesellschaftlichenBindeglied", sagt dazu Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des BDZV.So zeigt die BDZV-Studie einen Zusammenhang zwischen Heimatgefühl,regionaler Verbundenheit und Zeitungslektüre auf. Denn Zeitungsleserinformieren sich nicht nur häufiger über das Geschehen vor Ort (Index124 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung), sie empfinden sich auchqualitativ deutlich besser mit Nachrichten über die Ereignisse amWohnort versorgt (Index 143) und fühlen sich sehr viel stärker mitder Region verbunden (Index 112). Das zeigt sich nicht zuletzt aneinem äußerst hohen Aktivitätsindex: Zeitungsleser legen ein weitüberdurchschnittliches Engagement in Vereinen, lokalen Institutionenund Initiativen an den Tag (Index 144).Bei fast allen Befragten genießt die Zeitung eine hoheWertschätzung und Relevanz. Ihre Rolle in der Region gilt als nahezuunverzichtbar: 91 Prozent stimmen der Aussage zu, dass die regionaleTageszeitung über alle wichtigen lokalen Akteure berichtet, einevertraute Institution in der Region (90 Prozent) und feste Größe (89Prozent) ist. Außerdem enthält sie seriöse Werbung (88 Prozent), istein Sprachrohr für die Menschen in der Region (85 Prozent) und gibtganz allgemein Orientierungshilfe am eigenen Wohnort (85 Prozent). Hinweis zur Methode: Für die Studie wurden im März und April2019 3.048 Personen befragt. Die Grundgesamtheit umfasstdeutschsprachige Internetnutzer ab 14 Jahren. Durchgeführt wurde dieStudie als Online-Befragung. Konzept und Analyse erfolgte durch dieZMG Zeitungsmarktforschung Gesellschaft, Frankfurt am Main.Die Infografiken können Sie unter www.bdzv.de herunterladen.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deDr. Andrea GourdLeitung Redaktion "Die Zeitungen"Telefon: 069/97 38 22-46E-Mai gourd@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell