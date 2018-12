Mainz (ots) -Digitalisierung, Strukturwandel, Flüchtlingspolitik, demografischeEntwicklung - viele Bürger haben das Gefühl: Die Politik versprichtviel, hat aber keine Lösungen parat. Reporter des ZDF-Magazins"Frontal 21" sind quer durchs Land gefahren - an die Küste, in denRuhrpott, den Hunsrück, die Oberpfalz und in den Osten - undberichten am Dienstag, 18. Dezember 2018, 21.00 Uhr, im ZDF in derDokumentation "Stadt, Land, Schluss?" über "Heimat zwischen Wut undWandel".Fast 70 Prozent der Deutschen leben in Städten mit weniger als100.000 Einwohnern oder gleich auf dem Land - und haben dort ganzandere Sorgen als Menschen in den Metropolen. Der ländliche Raum hatzwischen den Jahren 2000 und 2015 fast fünf Prozent seinerBevölkerung verloren. Bis 2030 könnte sich die Bevölkerungszahl ineinigen Regionen um bis zu 20 Prozent verringern. Die "Frontal21"-Autoren Armin Coerper, Tonja Pölitz, Anne Herzlieb, Manka Heiseund Torge Bode haben sich dort umgeschaut, wo Einwanderer manchmalden einzigen Bevölkerungszuwachs bilden und es nicht mehr genügendFachkräfte gibt. Sie waren dort unterwegs, wo Internet und Handy nochimmer nicht störungsfrei funktionieren und es demnächst nicht malmehr einen Arzt, einen Bäcker oder eine Kneipe gibt. Überall dortsind sie der Frage nachgegangen, wie diese Orte überleben. VieleBürger und Bürgermeister vor Ort verlassen sich jedenfalls nichtlänger auf die Politik in Berlin, sondern packen selbst an.Die Bundesregierung positionierte sich direkt nach der Wahl 2017gegen die wachsende Ungleichheit zwischen Stadt und Land.Bundesheimatminister Horst Seehofer (CSU) richtete sogar eigens eineKommission für den ländlichen Raum ein. Das Ziel: gleichwertigeLebensverhältnisse in ganz Deutschland. Doch was folgte, warenBemerkungen wie die von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek(CDU), wonach ein 5G-Mobilfunknetz für schnelles Internet nicht anjeder Milchkanne erforderlich sei.Für den Zusammenhang zwischen ökonomischem oder sozialem Abstiegeiner Region und der individuellen Wahlentscheidung der Menschen gibtes Beispiele: Verlierer der Globalisierung vor allem auf dem Landveränderten in Großbritannien und in den USA die politischeLandschaft - abgehängte Bürger neigten stärker zum EU-Ausstieg undzum Nationalismus Donald Trumps. Und nach der Bundestagswahl 2017wurde deutlich: Verunsicherung und Angst vor dem sozialen Abstiegspielten für das Wahlverhalten eine entscheidende Rolle.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/frontal-21/https://frontal21.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell