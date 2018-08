Heimat-Überweisungen von Mexikanern aus den USA legen kräftig zu

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die Überweisungen von in den USA lebenden Mexikanern in die Heimat haben im ersten Halbjahr 2018 erneut kräftig zugelegt.



Die gesamten Auslandsüberweisungen zwischen Januar und Juni stiegen um knapp 11,6 Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar (13,8 Mrd Euro), wie die mexikanische Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Der Großteil stamme aus den Vereinigten Staaten.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Auslandsüberweisungen deutlich gewachsen. Angesichts der aggressiven Rhetorik von US-Präsident Donald Trump gegen mexikanische Einwanderer und der Überlegungen zur Finanzierung der geplanten Grenzmauer durch eine Besteuerung der Überweisungen dürften viele Mexikaner in den USA ihr Geld in Sicherheit gebracht haben, vermuteten Experten.

Die Heimat-Überweisungen sind eine der wichtigsten Devisenquellen für Mexiko und übersteigen die Einkünfte aus dem Ölexport. In den USA leben rund zwölf Millionen Einwanderer aus Mexiko, schätzungsweise die Hälfte illegal./aso/DP/he