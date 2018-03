Heilwasser-Trinkkur - Fit und unbeschwert in den Frühling starten (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fit und unbeschwert in den Frühling starten: Das wünschen sichviele und möchten jetzt etwas für ihre Gesundheit tun. Helfen kanndabei eine Trinkkur mit Heilwasser. Das gilt als eines der ältestenNaturheilmittel. Es stammt aus tiefen unterirdischen Quellen und mussseine gesundheitlichen Wirkungen wissenschaftlich nachweisen. HelkeMichael verrät Ihnen, wie so eine Heilwasser-Trinkkur funktioniert.Sprecherin: Heilwasser-Trinkkuren gibt's schon seit Jahrhunderten- und sie sind auch heute noch eine gute Idee, um fit und unbeschwertin den Frühling zu starten. Warum, erklärt der Direktor des DeutschenInstituts für Gesundheitsforschung Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch:O-Ton 1 (Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, 29 Sek.): "Wenn manHeilwasser trinkt, tankt man Flüssigkeit und natürlich auch jedeMenge wichtige Mineralstoffe, und damit kann man eine ganze MengeAlltagsbeschwerden lindern und positiv für seine Gesundheit etwastun. Und das ist natürlich wichtig, gerade wenn man zum Beispiel eineFrühjahrsdiät macht oder sich für Fasten entschieden hat. Denn dannbraucht der Körper zusätzliche Flüssigkeit, er braucht zusätzlicheMineralstoffe. Und es entstehen mehr Säuren im Köper, die er auchwieder loswerden muss und kann, zum Beispiel mit einemHydrogencarbonat-reichen Heilwasser."Sprecherin: Das hilft übrigens auch gegen Sodbrennen und saurenMagen. Heilwässer mit viel Sulfat dagegen bringen den winterträgenDarm wieder in Schwung...O-Ton 2 (Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, 23 Sek.): "Und dann habenwir natürlich wichtige Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium, die,wenn man dann wieder aktiv unterwegs sein möchte, die Knochen stärkenkönnen. Und Magnesium, das weiß man, hilft nicht nur Muskelkrämpfe zuverhindern, sondern über 350 Stoffwechselschritte im Körperfunktionieren nur dann gut, wenn man genügend Magnesium hat. Und dassind erst einige wenige Beispiele von den vielen gesundheitlichenWirkungen, die Heilwässer haben."Sprecherin: Alle in Flaschen abgefüllten Heilwässer unddetaillierte Informationen über die Wirkungen der verschiedenenInhaltsstoffe gibt's im Internet unter www.heilwasser.com. Außerdemfinden Sie dort natürlich Tipps für eine Frühjahrstrinkkur zu Hause.Und so einfach geht's:O-Ton 3 (Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, 24 Sek.): "Für einenZeitraum von vier bis sechs Wochen trinkt man täglich eineinhalb biszwei Liter Heilwasser, über den Tag verteilt, sodass man es auch gutaufnehmen kann. Und was toll ist: Das, was man in den sechs Wochenerreicht hat, das kann man auf Dauer auch weiter fortführen. Also mankann diese Heilwässer in der Regel auch dauerhaft trinken. Und manmuss damit nicht zusätzlich etwas zu sich nehmen, sondern man kanneine Menge andere Getränke damit ersetzen."Abmoderationsvorschlag:Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging: Alle Informationen zumNachlesen sowie weitere Heilwasser-Trinkkur-Tipps zum Download findenSie im Internet unter www.heilwasser.com.Pressekontakt:Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell