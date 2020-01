Heilung oder Humbug? SWR Doku über Homöopathie (FOTO)

Baden-Baden (ots) - "Die Story im Ersten: Homöopathie - Die Macht derKügelchen", Mo., 27.1.2020, 20:15 Uhr, im Ersten / "betrifft: Homöopathie - DieMacht der Kügelchen", Mi., 29.1.2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDie Homöopathie polarisiert: Auf der einen Seite sind begeisterte Patientinnenund Patienten mit ihren homöopathischen Ärztinnen und Ärzten, auf der anderenSeite eine große Zahl von Expertinnen und Experten, die die Homöopathie aus demAngebot der Krankenkassen streichen wollen. Die SWR Doku "Die Story im Ersten:Homöopathie - Die Macht der Kügelchen" lässt Befürworter und Gegner desumstrittenen Heilverfahrens zu Wort kommen. Zu sehen am Montag, 27. Januar 2020um 22:45 Uhr im Ersten. Das SWR Fernsehen zeigt den Film in der Reihe "betrifft"am Mittwoch, 29. Januar 2020 um 20:15 Uhr.Anhänger, Skeptiker und die Zukunft der Homöopathie Umstritten ist dieHomöopathie schon seit Samuel Hahnemann diese Therapieform vor rund 200 Jahrenbegründet hat. Derzeit erlebt man aber eine Zuspitzung der Auseinandersetzung.Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen sowohl glühende Verfechter als auchharte Kritiker der Homöopathie kennen. Der Autor der Dokumentation, PatrickHünerfeld, zeigt, wie die Homöopathie über viele Jahrzehnte erfolgreich imdeutschen Gesundheitswesen verankert worden ist und wer seine Interessen hatdurchsetzen können. Die SWR Doku ordnet Hintergründe verständlich ein, so dassdas Publikum sich eine eigene Meinung zu diesem hoch emotional diskutiertenThema bilden kann.Sendung:"Die Story im Ersten - Homöopathie - Die Macht der Kügelchen", Montag, 27.Januar 2020, 22:45 Uhr, im Ersten "betrifft: Homöopathie - Die Macht derKügelchen", Mittwoch, 29. Januar 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenInformationen und Bilder unter:http://swr.li/ard-die-story-im-ersten-homoeopathieFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4497254OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell