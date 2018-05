Heilsamer Eingriff: EU-Kommission macht wichtigen ersten Schritt zur Stärkung des Produktionsstandorts Europa

Berlin (ots) - Gestern hat die Europäische Kommission einenVorschlag für einen sogenannten SPC Manufacturing Waiver vorgelegt,mit dem sie die Produktion von Generika und Biosimilars in Europastärken möchte - ohne bestehende Schutzrechte geistigen Eigentums zuverkürzen.Generikaunternehmen ist es nach geltender Rechtslage inDeutschland nicht nur gesetzlich verboten, Medikamente zu verkaufen,solange das entsprechende Präparat des Originalherstellers noch durchPatente oder durch patentverlängernde SPC (Supplementary ProtectionCertificates - Ergänzende Schutzzertifikate) geschützt ist, sondernsogar, diese Medikamente hierzulande herzustellen. Daher muss dieProduktion systematisch im Ausland erfolgen.Die EU-Kommission hat erkannt, dass diese Regelung widersinnigist. Auch die Bundesregierung hat im Pharmadialog klar gemacht, dassProduktionsstätten hierzulande für die Versorgungssicherheit ein sehrhohes Gut sind.Daher will die EU-Kommission diesen offensichtlichen Widerspruchnun auflösen und hat heute den Vorschlag eines sogenanntenSPC-Manufacturing Waivers (Waiver = dt. Befreiung, Ausnahme)vorgelegt. Damit soll Generikaunternehmen ermöglicht werden,SPC-geschützte Medikamente im Inland herzustellen - allerdingsausschließlich, um sie in Länder zu exportieren, in denen Patent-bzw. SPC-Schutz bereits abgelaufen sind."Das ist ein erstes, wichtiges und vor allem überfälliges Signal",so Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika. "Das kann dazuführen, dass der Produktionsstandort Deutschland gestärkt wird undmehr Generika nach deutschen Sozial- und Umweltstandards produziertwerden.Allerdings ist die EU-Kommission bislang nur einen halben Schrittgegangen. Denn um die Versorgungssicherheit zu stärken, muss esGenerika- und Biosimilarunternehmen natürlich vor allem ermöglichtwerden, auch diejenigen Medikamente hierzulande herzustellen, die amTag nach Ablauf aller Schutzrechte für die Versorgung in Deutschlandbenötigt werden.Anderenfalls würde ein nahezu absurder Zustand geschaffen: InDeutschland dürften dann zwar Arzneimittel hergestellt werden, die inden Export gehen. Arzneimittel aber, die nach Ablauf allerSchutzfristen in deutschen Apotheken abgegeben werden, müsstenweiterhin im Ausland hergestellt werden. Das kann ernsthaft keinerwollen. Daher erwarten wir, dass die Bundesregierung auch diesenVorschlag unterstützt."Alle weiteren Fragen zum Thema beantwortet unser Q & A auf:https://www.progenerika.de/spc-supplementary-protection-certificates/Pressekontakt:Bork BretthauerGeschäftsführerPro Generika e.V.Tel. 030/81616090info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell