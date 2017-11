HeilpraktikerFakten startet als Informationsangebot für Medien, Politik und Branchenvertreter (FOTO)

Warendorf (ots) -+++ www.heilpraktiker-fakten.de informiert über aktuelleFragestellungen, Hintergründe und Fakten rund um Heilpraktiker undKomplementärmedizin+++ Beitrag zu sachlicher Diskussion in interessierter Öffentlichkeit+++ Ergänzende News und Dialogmöglichkeiten über Facebook und TwitterAb heute liefert die Redaktion von HeilpraktikerFakten News,Hintergründe und grundlegende Informationen rund um dasHeilpraktikerwesen und die Komplementärmedizin in Deutschland. DerOnline-Dienst www.heilpraktiker-fakten.de wurde initiiert vom BundDeutscher Heilpraktiker e.V. (BDH) und will mit seinemInformationsangebot zu einer sachlichen Diskussion in derÖffentlichkeit beitragen."Heilpraktiker sind eine wichtige Säule des deutschenGesundheitssystems. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zurVolksgesundheit. Dabei wird der Berufsstand und sein Wirken oftkritisch betrachtet, häufig auch aufgrund fehlender Fakten undUnwissen. Hier setzen wir mit HeilpraktikerFakten an. Wir wollen miteinem ausgewogenen Informationsangebot zu einer sachlichen Diskussionmit hoher inhaltlicher Qualität beitragen", sagt Ulrich Sümper,Präsident des Initiators BDH.Schnelle und präzise InformationenUnter www.heilpraktiker-fakten.de finden Interessierte undBranchenvertreter eine komprimierte Zusammenstellung zum ThemaHeilpraktiker und Komplementärmedizin.Ständig aktualisierte Daten und Fakten zum Heilpraktiker-Beruf, zugesetzlichen Rahmenbedingungen oder Aus- und Fortbildungen, werdenergänzt durch Informationen zum Berufsstand und zur Geschichte derHeilpraktiker in Deutschland.Auch die wesentlichen Instrumente der Qualitätssicherung, dieGrundprinzipien der Komplementärmedizin, sowie die Zusammenarbeitzwischen Ärzten und Heilpraktikern werden diskutiert.News auch über Facebook und TwitterKontinuierliche News zur politischen, gesellschaftlichen undfachlichen Diskussion rund um die Heilpraktiker in Deutschland werdenauf www.heilpraktiker-fakten.de aufbereitet. Zudem haben alleInteressierten die Möglichkeit, sich über die sozialen KanäleFacebook (www.facebook.com/Heilpraktiker-Fakten) sowie Twitter(https://twitter.com/hp_fakten) kontinuierlich auf dem Laufenden zuhalten."Wir erklären den Heilpraktiker-Beruf noch besser in derÖffentlichkeit, als wir das bisher getan haben. MitHeilpraktikerFakten geben wir allen Interessierten die wesentlichenDaten und Informationen aus erster Hand. Auf dieser Basis könnenBefürworter wie Kritiker in einen offenen und sachlichen Dialogtreten", sagt BDH-Präsident Sümper.Über HeilpraktikerFakten:HeilpraktikerFakten ist eine Initiative des Bundes DeutscherHeilpraktiker e.V. Der Online-Dienstwww.heilpraktiker-fakten.de sowie die komplementären Facebook- undTwitter-Kanäle informieren über aktuelle Fragestellungen,Hintergründe und Fakten rund um Heilpraktiker und Komplementärmedizinund wollen so zu einer sachlichen öffentlichen Diskussion beitragen.Als wichtiger Faktor in einem patientenorientierten Gesundheitssystemleisten die Heilpraktiker in Deutschland einen wesentlichen Beitragzur Volksgesundheit und engagieren sich stark für präventiveMaßnahmen und für eine hohe Qualität in der Berufsausübung.HeilpraktikerFakten macht keine Werbung für Unternehmen,Heilmittel, Praxen oder Schulen, und berät auch nicht zu Krankheitenoder Behandlungsmöglichkeiten.Pressekontakt:Christine DedeckRedaktion HeilpraktikerFaktenc/o Cyrano Kommunikation GmbHHohenzollernring 49-5148145 MünsterTel. 0251 / 987760cd@cyrano.de.Original-Content von: HeilpraktikerFakten, übermittelt durch news aktuell