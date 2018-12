Heilmittelbericht 2018: Sprach- und Bewegungstherapien bei Schulanfängern leicht rückläufig

Berlin (ots) - In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl derdiagnostizierten Entwicklungsstörungen bei Kindern zwischen fünf undsieben Jahren um 26,5 Prozent. Der Anteil der Kinder mit einer Logo-oder Ergotherapie nahm im gleichen Zeitraum jedoch nur um 8,2 Prozentzu und ist seit 2015 sogar leicht rückläufig, wie der aktuelleHeilmittelbericht des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)zeigt. Über 82 Prozent der diagnostizierten Entwicklungsstörungenbetreffen die Sprech- und Sprachentwicklung, Störungen dermotorischen Entwicklung liegen mit gut 22 Prozent auf dem zweitenPlatz. "Die Schere zwischen der steigenden Diagnosehäufigkeit vonEntwicklungsstörungen und der Verordnung von Heilmitteltherapien istein positives Zeichen dafür, dass Ärzte sehr genau hinschauen, wiesich ein Kind rund um die Einschulung entwickelt und wann estherapeutische Begleitung braucht", sagt Helmut Schröder,stellvertretender Geschäftsführer des WIdO.2008 wurde bei 27,5 Prozent der fünf- bis siebenjährigen Kindereine Entwicklungsstörung diagnostiziert. Zehn Jahre später, 2017, lagdieser Anteil schon bei 34,8 Prozent. Das entspricht einer Steigerungvon 26,5 Prozent. Damals wie heute erhalten Jungen deutlich häufigereine entsprechende Diagnose: 2017 waren es 41,3 Prozent der Jungenund nur 27,9 Prozent der Mädchen.Die Entwicklung bei den Heilmittelverordnungen, in diesem Fallalso vor allem Logopädie und Ergotherapie, ist diesem Trendallerdings nicht gefolgt. 2008 erhielten 15,6 Prozent allerAOK-versicherten Kinder zwischen fünf und sieben Jahren eineHeilmitteltherapie aufgrund einer Entwicklungsstörung. 2017 lagdieser Wert bei 16,9 Prozent, was einer Steigerung von nur 8,2Prozent entspricht. Dabei lag der Verordnungsanteil in den Jahren2011 bis 2015 mit bis zu 17,9 Prozent schon einmal deutlich höher undist seitdem zurückgegangen.Wie schon bei der Diagnosestellung unterscheiden sich Jungen undMädchen auch bei den Heilmittelverordnungen: So wurden 2017 10,7Prozent der fünf- bis siebenjährigen Mädchen mit einerdiagnostizierten Entwicklungsstörung therapeutisch begleitet, bei denJungen waren es 17,8 Prozent."Es ist unklar, ob die gestiegene Rate an dokumentiertenEntwicklungsstörungen tatsächlich auf einen sich verschlechterndenEntwicklungsstand der Kinder zurückzuführen ist. Denn gleichzeitigwandeln sich die Anforderungen von Schule und Elternhaus an dieKinder sowie das ärztliche Diagnoseverhalten und dieTherapiemöglichkeiten", so Schröder.Die rund 100.600 AOK-versicherten Kinder im Alter von fünf bissieben Jahren durchliefen 2017 zusammen rund 2,47 MillionenBehandlungssitzungen: Im Durchschnitt also 24,6 Behandlungen projungem Patient. Dieser Wert liegt sogar über dem Durchschnitt von21,3 Behandlungen pro AOK-versichertem Patient. Deshalb sollte immerauch im Blick behalten werden, dass junge Kinder, die den Übergangvom Kindergarten in die Grundschule meistern müssen, zeitlich nichtzu stark belastet werden. Helmut Schröder: "Obwohl Sprach- undErgotherapien Kindern helfen können, Defizite in der kindlichenUmwelt zu bewältigen, sollten die Möglichkeiten von Elternhaus,Kindergärten und Schulen beim Vorbeugen von Entwicklungsstörungennicht unterschätzt werden."Für den Heilmittelbericht 2018 hat das WIdO die über 37,2Millionen Heilmittelrezepte analysiert, die im Jahr 2017 für die rund71,4 Millionen GKV-Versicherten ausgestellt wurden. Heilmittelumfassen ergotherapeutische, sprachtherapeutische, podologische undphysiotherapeutische Leistungen, die im Rahmen der vertragsärztlichenVersorgung mit den Krankenkassen abgerechnet werden.An die RedaktionenDen vollständigen Heilmittelbericht und die Abbildungen zurPressemitteilung finden Sie auf www.wido.de/heilmittel_2018.html.Eine passende Fotoauswahl bietet der Bilderservice desAOK-Bundesverbandes unter: https://aok-bv.de/presse/bilderservice.Ihre Ansprechpartnerin in der Pressestelle:Christine Göpner-ReineckeTelefon: 030 / 34646-2298Mobil: 01520 / 15603126E-Mail: presse@wido.bv.aok.deOriginal-Content von: Wissenschaftliches Institut der AOK, übermittelt durch news aktuell