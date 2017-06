Der Heilige Geist hat die Kraft, aus der Traurigkeit herauszuführen/ Pfingstbotschaft des bayerischen Landesbischofs und EKD-Ratsvorsitzenden, Heinrich Bedford-Strohm

Hannover (ots) - Der Heilige Geist hat die Kraft, Menschen aus derTraurigkeit zu führen, so der bayerische Landesbischof undEKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in seinerPfingstbotschaft. 50 Tage nach Ostern sei der Heilige Geist wie einBrausen über die Jünger Jesu gekommen, die nach Tod, Auferstehung undHimmelfahrt Jesu alleine zurückgeblieben waren. "Sie machten dieErfahrung, dass eine Kraft kommt, die sie nicht erwartet hatten".Der Heilige Geist, so Bedford-Strohm, wirke heute nicht nur inglücklichen Momenten und Festgottesdiensten, sondern auch "in denDunkelheiten, die wir in der Welt und in unserem persönlichen Lebenerfahren".Bedford-Strohm erinnerte an den Anschlag auf koptische Christenvor 10 Tagen in Ägypten, bei dem auch Kinder im Kugelhagel starben."Wir können die Pfingstbotschaft nicht hören, ohne all das Leiden anuns heranzulassen, das gerade Christen in ganz unterschiedlichenTeilen der Welt in diesen Zeiten trifft. Sie sind Opfer von Menschen,die meinen, sie täten Gott mit ihrem Morden einen Dienst. Obwohl das,was sie tun, die größte Gotteslästerung ist, die man sich vorstellenkann."Hannover, 2. Juni 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird zeitgleich von den Pressestellen derEvangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der EvangelischenKirche in Deutschland versandt. Mehrfachsendungen bitten wir zuentschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell