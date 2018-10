Mainz (ots) -Antibiotikaresistenzen gelten als eine der größten medizinischenHerausforderungen dieses Jahrhunderts. Am Samstag, 3. November 2018,17.35 Uhr im ZDF, geht "plan b" in "Heilen ohne Antibiotika" derFrage nach, wie Infektionen anders behandelt werden können.In Georgien werden seit Jahrzehnten die sogenannten Bakteriophageneingesetzt - spezielle Viren, die Keime zerstören. Nach einerHerz-Operation hatten sich bei Ekkehard Eichler aus Brandenburgantibiotikaresistente Krankheitserreger in der Operationswundefestgesetzt und sein Brustbein angegriffen. Die Folge: eineKnochenhautentzündung. Als ihm die Ärzte in Deutschland zu einerEntnahme des Brustbeins rieten, suchte er nach Alternativen undlernte die Behandlung mit Bakteriophagen kennen. Im Eliava-Institutin Tiflis haben sie damit große Erfahrung: Da viele Staaten des"Ostblocks" lange Zeit kaum Zugang zu Antibiotika hatten, wurdenInfektionserkrankungen mit Viren bekämpft.In Deutschland versuchen Wissenschaftler, die Bakteriophagen ausTiflis auch für die EU zugänglich zu machen. Allerdings lassen sichdie Viren nicht mit den bisher gültigen Zulassungsverfahren für neueArzneimittel zusammenbringen. Doch eine erste Studie ist auf den Weggebracht - Mikrobiologen vom Leibniz-Institut suchen nach Phagen, dieWissenschaftler des Fraunhofer-Instituts aufbereiten und derenWirkungen von Ärzten der Berliner Charité geprüft werden.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell