Heilbronn (ots) - Fast zwei Jahre nach der Germanwings-Katastrophein den französischen Alpen üben Hinterbliebene Kritik an derjuristischen Aufarbeitung. Annette Bleß aus Haltern, Mutter der beidem Absturz getöteten Elena (15), sagte der "Heilbronner Stimme"(Dienstagausgabe): "Was die juristische Aufarbeitung des - so mussman es wohl sagen - größten Massenmordes der deutschenNachkriegsgeschichte - in Deutschland betrifft, sind wir erstauntdarüber, dass diese einem einfachen Staatsanwalt übertragen wurde,der zudem wohl in einigen Fällen auf die Prüfung eventuellenBelastungsmaterials, das die Ärzte, die Fluggesellschaft und andereDritte betrifft, verzichtet hat." Bleß fügte hinzu: "Es gab javiele, die Bescheid wussten über den Gesundheitszustand desCopiloten. Es ist nicht nachvollziehbar, dass keiner schuld gewesensein soll außer dem Copiloten. Da hätten wir uns wesentlichgründlichere Arbeit erhofft. Denn das heißt doch auch, dass das imGrunde jederzeit wieder passieren kann."Annette Bleß und ihr Mann sind der Öffentlichkeit bekanntgeworden, nachdem sie wenige Wochen nach der Katastrophe im Andenkenan ihre Tochter die Elena-Bleß-Stiftung gegründet hatten. DieStiftung fördert den internationalen Jugendaustausch und ermöglichtes Schülern, praktische Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Dazusagte Annette Bleß der Zeitung: "Wir wollten, dass Elena nicht nur inunserer Erinnerung weiterlebt. Als wir noch im März 2015 von derZahlung einer sogenannten Soforthilfe durch die Lufthansa erfuhren,wollten wir diese auf gar keinen Fall für uns haben und entwickeltendie Idee, die Träume von Elena in einer Stiftung weiterzuführen unddas Geld zum Wohle Anderer zu verwenden. Da wir lange auf dieÜberführung warten mussten, hatten wir Zeit für die Gründung derStiftung."Die Betreuung durch die Lufthansa müsse man im übrigen "getrenntvon der Frage eines angemessenen Schmerzensgeldes bewerten", sagteBleß. "Die Lufthansa hat sich - was die Möglichkeit des Besuches derUnfallstelle und die Unterstützung der Angehörigen im Gedenken an dieOpfer, insbesondere in Le Vernet, betrifft - jederzeit sehr gut undangemessen verhalten", ergänzte sie.Zur Frage, ob es überhaupt so etwas wie ein angemessenesSchmerzensgeld geben könne, sagte Elenas Mutter: "Das ist ganz schwerzu beurteilen. Wir haben hier in Haltern zum Beispiel Eltern, die ihreinziges Kind verloren haben, die einen großen Teil ihrer Zeit, ihrerKraft und ihrer Mittel investiert haben in die Entwicklung ihresKindes. Die wissen, dass Sie ab jetzt und im Alter ganz alleindastehen und zum Beispiel nie Enkelkinder haben werden. Auf deranderen Seite trauern in großen Familien viele Angehörige. DiesenSchmerz in irgendeiner Form zu bewerten - das geht gar nicht.Wahrscheinlich muss man sich alle einzeln anschauen. Ob dasjuristisch möglich ist, weiß ich nicht. Aber moralisch betrachtet,müsste man es so machen."Bisher hat die Elena-Bleß-Stiftung fünf inländische undausländische Schülergruppen bei ihren Austauschen unterstützt.Darüber hinaus haben 13 Schülerinnen und Schüler Stipendien fürAuslandsberufspraktika erhalten und neun Schülerinnen und Schüler fürdie individuelle Teilnahme an einem Austauschprogramm ihrer Schule.Die Stiftung erfahre viel Zuspruch und erhalte Spenden, betonteAnnette Bleß. Sie sagte im Interview: "Die Stiftung ermöglicht esuns, dem unbeschreiblich Schrecklichen etwas Positivesentgegenzusetzen. Das hilft nicht über den Verlust unserer Tochterhinweg. Aber es ist für uns und ein wenig vielleicht auch für andereein Zeichen, dass das Schlechte in der Welt nicht das letzte Worthat."Einen Tag nach dem Germanwings-Unglück wäre Elena 16 Jahre altgeworden. Sie war mit 15 Mitschülern und zwei Lehrerinnen auf demRückweg von einem Schüleraustausch bei Barcelona.Die Tragödie ereignete sich am 24. März 2015. Der Copilot hattenach Erkenntnissen der Ermittler den Piloten ausgesperrt und dannGermanwings-Flug 4U9525 in den Alpen bei Le Vernet abstürzen lassen.