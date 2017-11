Heilbronn (ots) - Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse kritisiertden Umgang mit den Opfern vom Breitscheidplatz. Thierse sagte der"Heilbronner Stimme" (Dienstag): "Den Hinterbliebenen und Verletztenist nicht schnell genug und nicht großzügig genug geholfen worden.Das muss man feststellen. Wenn man sieht, wie lange es dauert, bisMenschen wirklich Hilfe bekommen, dann macht das traurig undärgerlich." "Sowohl Berliner Stadtregierung als auch Bundesregierungmüssen sich hier Kritik gefallen lassen", sagte Thierse.Thierse glaubt, dass der Anschlag vom Berliner Breitscheidplatzein "tiefgreifender Schock" im Bewusstsein der Menschen sei. "Ichkann mir vorstellen, dass in diesen Tagen so einige Menschen beimBesuch eines Weihnachtsmarktes an diese schreckliche Tat denken, miteinem Gefühl der Verunsicherung."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell