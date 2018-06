Heilbronner Stimme: Wolfgang Bosbach: Brüsseler Asyl-Einigung hilft Kanzlerin und CSU

Heilbronn (ots) - Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sieht nachden EU-Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik sowohl Angela Merkel alsauch die CSU in einer komfortablen Lage. Bosbach sagte der"Heilbronner Stimme" (Samstag): "Das ist eine win-win-win-winSituation. Die Kanzlerin kann sagen: »Jetzt wird alles besser unddeshalb können wir an unseren Grenzen auf die Zurückweisung schonregistrierter Flüchtlinge verzichten.« Die CSU kann sagen: »OhneDruck von uns wäre nichts passiert»." Bosbach fügte hinzu: "DieTürkei bekommt weitere 3 Milliarden Euro und die Befürworter derbisherigen Flüchtlingspolitik können zuverlässig darauf vertrauen,dass sich in der Praxis kaum etwas ändern wird."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell