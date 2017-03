Heilbronner Stimme: Türkische Sozialdemokraten: Ankara schüchtert in Deutschland lebende Türken vor Referendum ein

Heilbronn (ots) - Vor der Abstimmung über ein Präsidialsystem inder Türkei mehren sich die Stimmen, die der Regierung in Ankarapolitische Einflussnahme und Einschüchterungen von Türken inDeutschland vorwerfen. "Auch hier lebende Türken haben mittlerweileAngst, sich in Medien frei zu äußern, da sie Konsequenzen bis hin zuVerhaftungen für sich selbst bei Türkeireisen oder auch fürFamilienangehörige in der Türkei fürchten", sagte Kazim Kaya, derDeutschlandsprecher der türkischen Sozialdemokraten (CHP) der"Heilbronner Stimme" (Dienstag)."Die jetzige Regierung nutzt ihre Staatsmacht aus und machtWahlkampf für eine Zustimmung zum Präsidialsystem über dieMoscheeverbände, Botschaften und wirtschaftlichen Verbände", klagteKaya. Selbst in Deutschland sei so ein fairer Wahlkampf nichtmöglich. Die CHP ist in Deutschland nach dem Vereinsrecht organisiertund versteht sich nach eigenen Angaben als Hauptansprechpartner desCHP-Vorstandes in Ankara für alle politischen Themen, die für Türkenin Deutschland von Bedeutung sind. In der Türkei ist die CHP diestärkste Oppositionspartei.Auch der liberale Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-HakimOurghi, kritisierte, Ankara betreibe politische Beeinflussung überden türkischen Moscheeverband Ditib. "Dass sie nicht politischneutral sind, wie sie versprechen, wissen wir genau", sagte Ourghider "Heilbronner Stimme". "In den Moscheen werben die Import-Imameaktiv für die Verfassungsreform", sagte Ourghi. Das sei ein offenesGeheimnis. Auch vor der Parlamentswahl hätte Ditib Busse zuAuftritten von Politikern der Regierungspartei AKP organisiert. "DieBeeinflussung findet nicht öffentlich statt, sondern diskret - zumBeispiel beim Freitagsgebet." Für Ourghi ist dieser Einfluss einwesentlicher Grund für die Stärke der AKP in Deutschland.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell