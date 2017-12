Heilbronner Stimme: In TV-Filmen soll weniger geraucht werden - Bald Anti-Raucher-Spots im Fernsehen

Heilbronn (ots) - Nach Forderungen der Deutschen Krebshilfe,Filme, in denen geraucht werde nur noch im Spätprogrammauszustrahlen, kritisiert der Deutsche Kinderschutzbund, dass mitSzenen, in denen geraucht werde, die millionenschweren Bemühungen derEU durchkreuzt würden, vor den Gefahren des Rauchens zu warnen:"Besonders bedenklich wäre eine Zunahme von Rauchszenen im Fernsehenauch unter dem Aspekt, dass dadurch die abschreckende Wirkung vonSchockbildern auf Zigarettenschachteln konterkariert wird", sagteFranziska Fischer vom Deutschen Kinderschutzbund gegenüber derHeilbronner Stimme (Samstag). Der Kinderschutzbund appelliere an dieVerantwortlichen in Wirtschaft und Medien, "sich ihrer Verantwortungbewusst zu sein". Fischer: "Je selbstverständlicher das Rauchen imAlltag integriert wird, desto mehr verinnerlichen Kinder undJugendliche dieses Bild der Wirklichkeit. Und desto stärker geratensie natürlich in Gefahr, selbst zur Zigarette zu greifen."Die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates, Marlehn Thieme, erklärtegegenüber der Zeitung: "Dem Fernsehrat ist es seit jeher einAnliegen, dass das Konsumieren von Suchtmitteln in den ZDF-Programmenniemals vorbildlich wirken oder zur Nachahmung anregen darf. Soformulieren es auch unmissverständlich die vom Fernsehratbeschlossenen ZDF-Richtlinien." Darin heiße es: "Die Wirkung derSendungen und Telemedienangebote auf Jugendliche ist zuberücksichtigen." Auf ihre Nachfrage hin sei ihr bestätigt worden,"dass das ZDF in einigen Serien bewusst vollständig auf rauchendeCharaktere verzichte", fuhr Thieme fort. Das ZDF sei für dieKrimiserien "Wilsberg", "SOKO Leipzig" und "Rosenheim-Cops" bereitsmit dem "Rauchfrei-Siegel" der Deutschen Krebshilfe und desAktionsbündnisses "Nichtrauchen" ausgezeichnet worden.Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters,verweist auf die geltenden Jugendschutzbestimmungen und dieRechtsaufsicht durch die Länder. Ihr Sprecher, Hagen Philipp Wolf,sagte der Heilbronner Stimme: Die Rechtsaufsicht über denöffentlich-rechtlichen Rundfunk obliege den Ländern. "DieVerantwortung für das Programm tragen die jeweiligen Intendanten unddie Gremien. Bei der Gestaltung der Programme und der Wahl derSendezeiten haben sie auch die geltenden jugendschutzgesetzlichenRegelungen zu berücksichtigen." Demnach gelte: "Im Fernsehen, inZeitungen und Zeitschriften sowie im Hörfunk und im Internet istTabakwerbung generell verboten."Grütters teile aber die Sorge, "dass Rauchen in Film und Fernseheneinen Einfluss auf das Rauchverhalten von Zuschauerinnen undZuschauer haben kann", fuhr ihr Sprecher fort. "Die Bundesregierungwirkt daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, dass eineVerminderung des Rauchens in Film und Fernsehen durch Einsicht derMedienbranche selbst erreicht wird. Die Drogenbeauftragte derBundesregierung führte bereits entsprechende Gespräche mit Vertreternder öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender." Die Senderhätten Bereitschaft signalisiert, dem Nichtrauchen in ihrerProgrammverantwortung eine große Bedeutung zukommen zu lassen. Zielweiterer Gespräche sei u. a. "die Möglichkeit zur Ausstrahlung vonSpots zum Nichtrauchen", sagte Wolf.Der Vorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven, willFilme mit Rauchszenen ins Nachtprogramm der Fernsehsender verbannen.Das würde dann etwa für die teure ARD/Sky-Coproduktion "BabylonBerlin" gelten, in der auffallend viel geraucht wird. Nettekovenhatte der Heilbronner Stimme gesagt: "In der Tat drängt sich derEindruck auf, dass das Rauchen in deutschen Filmen wieder zugenommenhat."Ein Sprecher der ARD-Programmdirektion sagte dazu: "Grundsätzlichgilt als Richtlinie: Tabakkonsum wird in der Regel nur gezeigt, wenner dramaturgisch begründet ist. Die für ihre realistischenMilieuschilderungen bekannten ARD-Fernsehfilme können daher Szenenenthalten, in denen geraucht wird. Diese sind jedoch so gestaltet,dass sie Kinder und Jugendliche nicht zur Nachahmung anregen." Daraufachteten vor allem die in den Häusern für die Filme verantwortlichenRedakteure. Die entsprechenden Szenen in "Babylon Berlin" seienvertret- und zumutbar, ein Nachahmungseffekt sei auszuschließen. EineAusstrahlung nach 22 Uhr sei "keine Option".Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell