Heilbronner Stimme: Steuer: 2016 weniger Betriebsprüfungen in Baden-Württemberg

Im Jahr 2016 rückten die Betriebsprüfer inBaden-Württemberg 28.932 Mal aus, um Betriebe und Ämter zuüberprüfen. Damit wurden rund 650 Überprüfungen weniger durchgeführtals noch im Jahr 2015 (29.566). Noch stärker ist der Rückgang bei derZahl der eingeleiteten Steuer-Ermittlungsverfahren. DieSteuerprüfungen führten im Jahr 2016 in 2013 Fällen zur Einleitungeines Ermittlungsverfahrens, 2015 war das nach 3120 Betriebsprüfungender Fall.Das Landesfinanzministerium begründete die rückläufigen Zahlengegenüber der "Heilbronner Stimme" damit, dass 2016 "eine große Zahlsehr komplexer Ermittlungsverfahren bearbeitet" worden seien. Diesbinde "erfahrungsgemäß auf längere Zeit Personal", erklärte eineSprecherin. Der Rückgang der Prüfungen und Steuerverfahren machtesich auch bei den Steuereinnahmen bemerkbar. So konnten die Prüfer imJahr 2015 ein Mehrergebnis an Steuern in Höhe von rund 2,5 MilliardenEuro für die Landeskasse sichern, 2016 hingegen nur rund 2,4Milliarden Euro.