Heilbronner Stimme: Städte- und Gemeindebund: Kommunen warten auf Geld aus dem Mobilitätsfonds - Landsberg kritisiert Bund: Viel zu wenig geschehen bisher - Förderbürokratie führt zum Stillstand

Heilbronn (ots) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordertdie Bundesregierung auf, rasch Gelder aus dem beim ersten kommunalenDieselgipfel vereinbarten Mobilitätsfonds zur Verfügung zu stellen.Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Heilbronner Stimme"(Montag): "Die Kommunen müssen schnell in die Lage versetzt werden,Maßnahmen zur Luftreinhaltung und zur Verbesserung der Luftqualitätvor Ort umzusetzen. Daher erwarten wir, dass die von derBundesregierung in Aussicht gestellten Mittel im Fonds »nachhaltigeMobilität in der Stadt« in Höhe von einer Milliarde Euro noch indiesem Jahr zur Verfügung stehen. Bislang ist in dieser Frage viel zuwenig geschehen und es ist noch kaum Geld geflossen."Viele Kommunen stehen laut Landsberg "in den Startlöchern, umkurzfristig wirksame Maßnahmen, wie etwa die Umrüstung vonDiesel-Bussen, umsetzen zu können. Derzeit weiß aber niemand, wanndie Gelder zur Verfügung stehen und ob bereits begonnene Maßnahmenförderfähig bleiben. Wir befürchten, dass die Förderbürokratie desBundes zu einem Stillstand führt."Für Ende November will die Bundesregierung die am stärkstenbetroffenen Städte zu einem zweiten Kommunal-Gipfel einladen.Landsberg: "Es ist unabdingbar, die finanzielle Förderung nicht aufdie derzeit betroffenen Kommunen zu beschränken, sondern die Regioneninsgesamt in den Blick zu nehmen. Gerade die Stadt-Umland-Beziehungenund die Pendler-Mobilität müssen berücksichtigt werden. MitInsellösungen für einzelne Städte lösen wir die Probleme nicht,sondern verlagern sie nur."Es müsse alles getan werden, um Fahrverbote zu verhindern.Landsberg sagte dazu: "Fahrverbote, ob nun generell oder durch dieEinführung der »Blauen Plakette«, lehnen wir ab. Dies würde einerEnteignung der Autofahrer gleichkommen und besonders die Millionenvon Pendlern belasten. Es kann nicht sein, dass Kommunen, Bürgerinnenund Bürger die Ausfallbürgen für die Verfehlungen derAutomobilindustrie und die derzeitige Untätigkeit des Bundes sind.Wir erwarten auch von einer neu zu bildenden Bundesregierung eineklare Absage an Fahrverbote jeglicher Art."Scharfe Kritik äußerte Hauptgeschäftsführer Landsberg auch an derDeutschen Umwelthilfe: "Die Aktivitäten der Deutschen Umwelthilfesind destruktiv und kontraproduktiv. Durch eine Klageflut werdenkeine Probleme gelöst. Wir würden uns wünschen, dass dieseOrganisationen sich an konstruktiven Lösungen beteiligen, anstatt ihrEngagement darauf zu richten, die Mobilität der Bürgerinnen undBürger einzuschränken."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell