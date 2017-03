Heilbronn (ots) - Die Hilfsorganisation Sea Watch hat dasBootsunglück mit bis zu 250 Toten im Mittelmeer als dramatische Folgeeines Rückzugs bei der Seenotrettung seitens der EU bezeichnet. "Esist ein kalkuliertes Sterbenlassen", klagte Joshua Krüger, Aktivistbei Sea Watch und ein Sprecher der Organisation gegenüber der"Heilbronner Stimme". Die Rettungseinsätze der Militäroperation vorder Küste Libyens seien von der Europäischen Union immer weiterzurückgefahren worden.Private Organisationen wie Sea Watch fühlten sich alleingelassen."Dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, ist als Abschreckungerwünscht", empörte sich Krüger.Dass tatsächlich 250 Flüchtlinge wie vom UN-Flüchtlingshilfswerkangegeben vor der Küste Libyens ertrunken sind, hält Krüger fürrealistisch. "Die Schlauchboote fahren ja nicht halb besetzt los.Meistens sind mehr als 100 Menschen an Bord. Bei zwei Booten halteich die Zahl von 250 toten Menschen für glaubwürdig." Da die Saisonder Überfahrten über das Mittelmeer erst beginnt, warnte Krüger voreinem "massenhaften Sterben im Mittelmeer". "Wir steuern auf einChaos zu", sagte der Sea-Watch-Aktivist. Die Menschen nach Libyenzurückzuschicken sei keine Option. "Dort werden die Menschengefoltert, Vergewaltigungen finden statt. Libyen als sicheresHerkunftsland einstufen zu wollen, ist der blanke Hohn."Nach EU-Schätzungen warteten noch etwa 300.000 Menschen in Libyenauf eine Überfahrt nach Europa, sagte Krüger. Die Sea-Watch 2 istseit einer Woche wieder vor der Küste Libyens aktiv. In einerRettungsmission am 19. März war sie an der Rettung von rund 570Menschen beteiligt, wobei mehr als 250 Menschen an Bord genommenwurden. 2016 war allein die Sea-Watch 2 nach Angaben der Organisationan der Rettung über 20.000 Menschen vor Libyen beteiligt.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell