Heilbronner Stimme: SPD-Netzpolitiker zu Wikileaks/CIA: Ausspionieren von deutschem Boden aus verletzt völkerrechtliche Vereinbarungen

Heilbronn (ots) - Der netzpolitische Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion, Lars Klingbeil, hält das möglicheAusspionieren über Smartphones oder Fernsehgeräte durch denUS-Geheimdienst CIA für nicht tolerierbar. Klingbeil sagte der"Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe): "Die Informationen, die aufWikileaks veröffentlicht worden sind, passen in das Bild, das wirseit den Snowden-Files über die Möglichkeiten der amerikanischenNachrichtendienste haben. Wenn die CIA von deutschem Boden ausdeutsche Bürgerinnen und Bürger ausspionieren sollte, dann ist dasein Bruch der völkerrechtlichen Vereinbarungen. Dies ist absolutinakzeptabel."Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Die nun veröffentlichten Dokumentezeigen die Fähigkeiten, unabhängig von den Betriebssystemen und vonSchutzmaßnahmen wie etwa Verschlüsselung, Zugriff auf Computer,Smartphones oder auch Fernseher zu nehmen und diese Schwachstellenfür gezielte Spähgriffe einsetzen zu können. Inakzeptabel ist esauch, dass die Dienste offensichtlich eine Vielzahl vonSicherheitslücken in Betriebssystemen und Endgeräten identifizierthaben, um diese für Ausspähaktionen zu nutzen".Die Hersteller seien offensichtlich nicht über dieseSchwachstellen informiert worden, so Klingbeil. "Damit setzen dieDienste alle Nutzerinnen und Nutzer dem Risiko aus, zum Ziel vonHackerangriffen zu werden - und zwar nicht nur von amerikanischenNachrichtendiensten. Das macht in aller Dringlichkeit deutlich, dasswir die Maßnahmen für die Sicherheit und Integrität unsererKommunikationswege und Kommunikationsgeräte erheblich ausbauenmüssen. Hier sind auch die Hersteller in der Pflicht."Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat eine eigene Programmiertruppeaufgebaut, um systematisch Schwachstellen in Smartphones, Computernaber auch Fernsehgeräten oder Telefonanlagen auszunutzen. Das gehtaus mehr als 8000 Dokumenten hervor, die von der EnthüllungsplattformWikileaks veröffentlicht wurden. Laut Wikileaks operieren Hacker derCIA auch von Frankfurt aus.