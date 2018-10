Heilbronner Stimme: Roderich Kiesewetter: Gefahr des atomaren Wettrüstens besteht - Sorge der USA ist berechtigt, aber einseitiger Ausstieg aus INF-Abkommen ein Fehler

Heilbronn (ots) - Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetterwarnt in der Debatte über den INF-Abrüstungsvertrag vor einem neuennuklearen Wettrüsten. Der Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss desBundestages sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstag) auf die Frage,ob er ein neues nukleares Wettrüsten in Europa befürchte: "DieseGefahr besteht. Damit ein neuer Kreislauf des Wettrüstens verhindertwird, müssen Russland und die USA durch hohen diplomatischen Druck zuVerhandlungen gedrängt werden - gegenseitige Transparenz ist dafürunabdingbar." Er betonte weiter: "Russland kann seinen Beteuerungenzufolge, dass es nicht gegen den INF verstoßen hat, guten GewissensTransparenz demonstrieren. Wenn das neue russischeMittelstreckenwaffensystem tatsächlich bodengestützt ist, ist es einepotentielle Bedrohung für Europa. Die USA streben ein erweitertesAbkommen mit China an. Dafür müssen Bedenken hinsichtlich derRaketenabwehrbasis in Rumänien und der Abschussrampe MK41 ausgeräumtwerden."Sollten die USA und Russland sich nicht auf eine Neuauflage einesMittelstreckenwaffenverbots einigen, so Kiesewetter, "hätte diesverheerende Konsequenzen, weil dadurch die gesamte nukleareRüstungskontrollarchitektur in Gefahr gerät. Der Vertrag über dieReduzierung strategischer Nuklearwaffen, New START, ist ebenfalls inGefahr und läuft 2021 aus. Die Verhandlungen müssen rasch aufgenommenwerden, um seine Verlängerung zu erwirken".Die Haltung der USA seien nachvollziehbar, so der Außenpolitiker:"Die Sorge ist berechtigt und sehr konkret, denn Russland hatjahrelang die Produktion eines neuen Mittelstreckenwaffensystemsgeleugnet und hat dies erst im Frühjahr diesen Jahres zugegeben.Allerdings verweist Russland darauf, dass es ein vom INF nichtverbotenes seegestütztes Mittelstreckenwaffensystem produziert hätte.Den der USA und NATO vorliegenden Informationen entspricht das nichtder Wahrheit und deshalb ist Russland aufgefordert, Transparenz undVertrauen wiederherzustellen. Der einseitige Ausstieg der USA aus demAbkommen ist jedoch ein Fehler, weil die russische Propaganda den USAdie Schuld zuschieben kann und zudem der diplomatische Spielraumenger wird, Druck auf Russland auszuüben. Auf Basis des existierendenINF-Abkommens muss ein neuer, erweiterter Vertrag ausverhandeltwerden. Dafür ist viel politischer Wille auf beiden Seitennotwendig."Kiesewetter betonte, es wäre "ein wichtiges Signal Russlands fürdie europäische Sicherheit, wenn es trotz des US-Ausstiegs aus demINF-Vertrag Transparenz bei seinem neuen Mittelstreckenwaffensystemzeigt, dass es bislang einer Inspektion nicht zugänglich macht. Dannkönnte auch wieder ein Anlauf für einen überarbeiten Vertrag vonMittelstreckenwaffen gestartet werden".Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell