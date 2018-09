Heilbronner Stimme: Politologe von Alemann zur Kauder-Abwahl: Fraktion hat Merkel das Vertrauen entzogen

Heilbronn (ots) - Der Politologe Ulrich von Alemann hält es nachder Wahl von Ralph Brinkhaus zum neuen Unionsfraktionschef fürdenkbar, dass die Kanzlerin die Vertrauensfrage stellen wird. VonAlemann sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Das ist eineKlatsche für Volker Kauder und damit auch für die Kanzlerin, und siesitzt nun in der Patsche. Das ist eine absolute Sensation, undnatürlich wird nicht Kauder gemeint, sondern Angela Merkel."Der Wissenschaftler erklärte weiter: "Eine mögliche Option istnun: Die Kanzlerin zieht sich von ihrem Amt zurück. Es geht sowiesojeder davon aus, dass dies ihre letzte Amtsperiode ist. Jetzt kannsie bestimmen, wann Schluss ist." Denkbar sei auch eine andereKonsequenz. Merkel habe sicher "große Nehmerqualitäten, abermöglicherweise zieht sie auch die Option, und stellt wie andereKanzler - beispielsweise Schröder - die Vertrauensfrage. Merkel istvom Parlament gewählt und vom Vertrauen ihrer Partei abhängigeKanzlerin. Wie wir jetzt sehen, ist zumindest in der Fraktion dasVertrauensverhältnis erheblich gestört. Ich würde sogar sagen: DieFraktion hat nicht nur ihrem Vertrauten das Vertrauen entzogen,sondern auch ihr selbst."Kauder habe die Union über lange Jahre hinweg erfolgreich gemanagtund hinter der Kanzlerin vereint, so von Alemann, er gelte als eherkonservativer Politiker, habe aber an seiner Loyalität zu AngelaMerkel kaum Zweifel aufkommen lassen. Daher sei diese Situation nunfür Angela Merkel "keine kleine Niederlage, sondern ist ein Tsunami.Sie sitzt in einem Wirbelsturm, denn wenn ihr Mann, ihrausdrücklicher Favorit, keine Mehrheit bekommt, ist auch ihre eigeneMehrheit in der Fraktion in Gefahr".Von Alemann: "Bemerkenswert ist aus meiner Sicht, dass Kaudergescheitert ist, obwohl CSU-Parteichef Seehofer für ihn geworbenhaben will, und auch Landesgruppenchef Dobrindt nicht offen gegenKauder Front gemacht hat. Damit ist klar: Es gab einen breitenWiderstand in der Fraktion."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell