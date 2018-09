Heilbronner Stimme: Politologe Oskar Niedermayer zur Abwahl Kauders: Misstrauensvotum gegen Angela Merkel

Heilbronn (ots) - Der Politologe Oskar Niedermayer sieht in derWahl von Ralph Brinkhaus zum neuen Unionsfraktionschef und der AbwahlVolker Kauders ein Misstrauensvotum gegen die Kanzlerin. Niedermayersagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Mit dieser Entscheidungsendet die Fraktion die klare Botschaft, dass sie sich in Zukunfteigenständiger profilieren will und dass der bisherige Stil der'Zusammenarbeit', die Fraktion als bloße Erfüllungsgehilfinanzusehen, von der man ein kritikloses Abnicken der von der Kanzleringetroffenen Entscheidungen erwartet, der Vergangenheit angehört. Dasbedeutet, dass die Regierungsgeschäfte noch schwieriger werden, alssie jetzt ohnehin schon sind. Zudem ist diese Wahl einMisstrauensvotum gegen Angela Merkel und ein weiteres Zeichen derErosion ihrer Machtbasis."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell