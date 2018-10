Heilbronn (ots) - Der Politologe Jürgen Falter sieht die SPD vorder Hessen-Wahl in einer schwierigen Ausgangsposition. Er sagte der"Heilbronner Stimme" (Samstag): "Die potentiellen SPD-Wähler stehenvor einem Dilemma: Wenn Sie der großen Koalition in Berlin schadenwollen, dürfen sie nicht SPD wählen, was aber wieder der Hessen-SPDschaden würde. Also gar nicht wählen? Auch das würde der Landes-SPDschaden, ohne der Bundes-SPD wirklich zu nützen." Falter betonte:"Wenn die SPD irgendetwas wirklich fürchten muss, dann Neuwahlen imBund jetzt."So sei auch der Vorstoß von CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer als Warnung an die Adresse der SPD zu verstehen -die bei Neuwahlen abzustürzen drohe. Zugleich sichere die großeKoalition Angela Merkels Macht. Kramp-Karrenbauer hat bereitsNeuwahlen ins Spiel gebracht, falls die große Koalition nach derHessen-Wahl zerbrechen sollte.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell