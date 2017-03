Heilbronn (ots) - Eberhard Reinecke, Rechtsanwalt im MünchnerNSU-Prozess und Rechtsvertreter von fünf Opfern desNagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße, rechnet nicht mitgrößeren weiteren Verzögerungen im Münchner NSU-Prozess. "Wir hoffennur alle, dass der Prozess bald vorbei", sagte der Anwalt derNebenkläger der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch). Reinecke glaubt,dass "im Mai mit den Plädoyers begonnen wird, die aber sicher zwei,bis drei Monate in Anspruch nehmen werden". Aus Reineckes Sicht habensich die Vorwürfe gegen Beate Zschäpe in dem Prozess eher erhärtetdenn verflüchtigt. Sicher habe der Prozess nicht alle Hintergründeaufdecken können, erklärte Reinecke. Das habe auch mit derZurückhaltung Zschäpes zu tun. Reinecke: "Vielleicht wird Zschäpeeinmal mehr preisgeben, wenn ihr klar wird, dass sie 25 Jahre hinterGittern verschwinden muss."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell