Heilbronner Stimme: Omid Nouripour zum geplatzten Nordkorea-Gipfel: Trump verkennt massiv die eigenen Grenzen. So kann man nicht verhandeln in der Weltpolitik

Heilbronn (ots) - Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour wirftder US-Regierung schwere Fehler im Umgang mit Nordkorea vor.Nouripour sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag) zur Absage desgeplanten Treffens zwischen Donald Trump und Kim Jong Un: "Trump hatzwei massive Fehler gemacht, dieselben wie beim Iran. Erstens: Trumphat wiederholt und sehr laut öffentlich gesagt, dass Nordkorea nureingelenkt hat, weil er Druck gemacht hat. Das ist das Gegenteil vongesichtswahrendem Handeln. Zweitens: Trump wollte das Ergebnis derGespräche vorwegnehmen und als Bedingung den Gespräche voranstellen.So kann man aber nicht verhandeln in der Weltpolitik. Das ist einemassive Verkennung der eigenen Grenzen und einfach nurgrößenwahnsinnig."Nouripour sagte weiter: "Der südkoreanische Präsident hat bishersehr geschickt agiert. Auch dessen Bemühungen sind durch Trumpbedroht. Die Trump-Regierung trampelt hier auf den Erfolgen andererRegierungen herum. Er muss nun erklären, warum er meint, dassNordkorea die Schuld trägt am Verpassen einer historischen Chance."Der Grünen-Außenpolitiker fügte hinzu: "Die Absage lässt auch sehrSchlimmes erahnen für den Konflikt mit dem Iran. Denn die MethodeTrump ist zum Scheitern verurteilt. Die Trump-Administration verstehtnur die Sprache des Drucks, sie kennt als diplomatisches Instrumentoffenkundig derzeit nur die Sanktion. In dem Rückzug der USA stecktaber auch eine Chance. Dann müssen eben andere die Probleme lösen:Wir Europäer, aber auch China, Südkorea und Japan."