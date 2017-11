Heilbronner Stimme: Niedersachsens JU-Chef Kuban: Die CDU besteht nicht nur aus Merkel - Jüngeren Politikern Verantwortung und notwendige Freiheiten geben

Heilbronn (ots) - Der niedersächsische Junge-Union-Chef TilmanKuban fordert von der CDU-Parteiführung ein deutliches personellesSignal. Kuban sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag): "UnserAnspruch als einzig verbliebene Volkspartei muss sein, in Richtung 40Prozent zu denken. Deshalb müssen wir Köpfen aus der zweiten Reihemehr Verantwortung geben. Das Signal an die Menschen wäre: Die CDUbesteht nicht nur aus Angela Merkel."Kuban fügte hinzu: "Junge Themen besetzen könnten meiner Ansichtnach beispielsweise Carsten Linnemann, Jens Spahn, David McAllister,Annegret Kramp-Karrenbauer oder Julia Klöckner. Wir haben alsomotivierte Politiker, man muss ihnen aber auch Verantwortung und dienotwendigen Freiheiten geben."Er wies Rücktrittsforderungen an Angela Merkel, wie sie die JUDüsseldorf erhoben hat, zurück: "Ich würde nicht so weit gehen wiedie Junge Union Düsseldorf und den Rücktritt von Angela Merkelfordern. Sie hat Deutschland durch viele Krisen manövriert und istein Stabilitätsanker. Darüber können wir froh sein. Aber ich mussauch sagen, in der Flüchtlingskrise war ich mit ihr nicht einerMeinung."Die Verhandlungsführung in den Jamaika-Sondierung kritisiert er:"Ich fand es nicht richtig, in welcher Größenordnung man in dieVerhandlungen gestartet ist. Man hätte zunächst in kleineren Rundendie wichtigsten Themen besprechen müssen, und nicht mit 60 Leuten.Hier hätte man klüger agieren können."Auf die Frage, wie es mit der Union weitergehen soll, sagte er:"Wir sollten uns die Frage stellen, warum wir momentan weit von der40-Prozent-Marke entfernt sind. Das ist auch ein strukturellesProblem. Wir müssen uns für die Zeit nach Angela Merkel frühzeitigaufstellen." Sollte Angela Merkel als Kanzlerin weitermachen können,werde sie sich im Laufe der Legislaturperiode "erklären müssen, wiees danach weitergeht. Ein geordneter Übergang ist zwingend notwendig- sowohl an der Parteispitze, aber auch, was die Führung des Landesbetrifft."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell