Heilbronner Stimme: Neuer-Markt-Veteran Scheer: Börsengang kein Lebensziel mehr. Kursstürze haben ihm manche schlaflose Nächte bereitet

Heilbronn (ots) - Der Gründer der IDS Scheer AG, August WilhelmScheer, blickt mit gemischten Gefühlen zurück auf die Gründung desBörsensegments Neuer Markt heute (Freitag) vor 20 Jahren. Das Platzender Dotcom-Blase und Kursstürze hätten ihm manche schlaflose Nächtebereitet, erinnert sich Scheer im Gespräch mit der "HeilbronnerStimme" (Freitagausgabe).Zur Gründung des Neuen Marktes und dem Bestreben, als Unternehmendabei zu sein, sagte er: "Es war zum einen der Wunsch, SiliconValley nachzuahmen. Der Hype um das Aufkommen des Internets und dieErfolgsgeschichten großer IT-Unternehmen hat auch vieleIT-Unternehmer in Deutschland angetrieben. Diese Story wollte ich alsUnternehmensgründer auch selbst erleben."Gleichzeitig sei mit dem Börsengang 1999 viel Geld in seinUnternehmen gekommen, erklärte Scheer, so dass dadurch das Wachstumund die Internationalisierung finanziert werden konnten. Außerdem seiman nicht mehr nur von der Fachpresse, sondern nun auch von derallgemeinen Wirtschaftspresse wahrgenommen worden. Das habe auchviele neue Kunden gebracht.Dass 2001 mit dem Platzen der Dotcom-Blase auch der Kurs von IDSScheer abstürzte, habe ihn immer wieder schlecht schlafen lassen,gestand Scheer im Interview. "Das Auf und Ab berührt einen auchpsychisch."Beim Gründerklima in Deutschland stellt der ehemaligeBitkom-Präsident derzeit eine Spaltung fest. "Wir haben zum einen dieGründer-Hubs. Dort herrschen hohe Aktivität und Begeisterung", sagteer. "Aber es gibt immer mehr die Y- und Z-Generation, häufig aucheine Erben-Generation, die gar nicht mehr 100 Prozent arbeitenwollen, sondern mehr Wert auf Freizeit legen. Statistisch ist dieZahl der Unternehmensgründungen in Deutschland rückläufig."Heute würde der emeritierte Wirtschaftsprofessor mit seiner ScheerGroup, die er nach dem Verkauf der IDS Scheer 2009 an die Software AGgründete, noch nicht an die Börse gehen, erklärte er der Zeitung. "Dadenke ich manchmal drüber nach, aber diese Unternehmen sind nochnicht so etabliert, dass ich ihre Story schon so weit entwickelthätte", sagte er. "Man muss ja Produktideen haben, die skalieren. Nurdann macht es Sinn, Geld vom Markt an Unternehmen zu ziehen, um einenWachstumsschritt zu machen." Außerdem gelte, so Scheer: "EinBörsengang ist für mich kein Lebensziel mehr. Ob ich mich noch einmaldem täglichen Druck aussetzen möchte, weiß ich nicht. Das ist fürmich nicht mehr erstrebenswert. Ich habe es ja einmal gemacht."