Heilbronner Stimme: Muslimischer Bundeskanzler - Zentralrat der Muslime: Brinkhaus spricht eigentlich eine Selbstverständlichkeit an.

Heilbronn (ots) - Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime,Aiman Mazyek, sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag) zu denÄußerungen von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus über dieMöglichkeit eines muslimischen Kanzlers: "Herr Brinkhaus sprichteigentlich eine Selbstverständlichkeit an. Jede Person, egal welcherReligion oder auch ohne Religionszugehörigkeit, sollte beientsprechender Qualifikation jedes Amt in unserem Land bekleidenkönnen."Mazyek weiter: "Eine Kanzlerin oder ein Kanzler kann auch keinerReligion angehören. Es ist deshalb nicht einmal besonders mutig, wasHerr Brinkhaus hier ausgesprochen hat."Die Debatte hält er aber auch für nicht besonders glücklich.Mazyek: "Die Zuspitzung zum jetzigen Zeitpunkt auf das Religiösekann ich nicht nachvollziehen, und sie ist auch nicht notwendig. Ichwarne daher vor einer weiteren Empörungswelle, davon gibt es schonviel zu viele."Mayzek sagte weiter: "Es geht hier nicht um eine Frage desGlaubens. Sondern darum, ob unsere Amtsträger Deutschland und derDemokratie dienen, und zu den gemeinsamen Werten und dem Grundgesetzstehen."Brinkhaus hatte dem Mediendienst Idea auf die Frage, ob ein Muslimim Jahr 2030 für die CDU Bundeskanzler werden könne, geantwortet:"Warum nicht, wenn er ein guter Politiker ist und er unsere Werte undpolitischen Ansichten vertritt." Das bereits Ende Februarveröffentlichte Interview sorgt nun für Diskussionen in der Union.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell