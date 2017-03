Heilbronner Stimme: Millionenschwere Förderung für Konsulatsunterricht

Heilbronn (ots) - Baden-Württemberg hat den Konsulatsunterricht imLand im vergangenen Jahr mit mehr als 1,1 Million Euro bezuschusst.Das teilte das Kultusministerium auf Anfrage der "Heilbronner Stimme"(Freitagausgabe) mit. Das Land fördert demnach Kurse ab einerTeilnehmerzahl von zwölf Kindern. Den größten Teil der Finanzierungdes umstrittenen Sprachunterrichts übernehmen die Herkunftsländer,die auch die Lehrer an die Schulen im Land schicken. In der Regelstellen staatliche Schulen die Räumlichkeiten für den Unterricht zurVerfügung.Aktuell bezuschusst Baden-Württemberg demnach denKonsulatsunterricht aus vierzehn Herkunftsländern:Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Italien, Kosovo, Kroatien,Mazedonien, Polen, Portugal, Serbien, Slowenien, Spanien, Türkei,Tunesien und Ungarn. Der muttersprachliche Zusatzunterricht Türkischist derzeit mit 508 Kursen der größte geförderte Bereich. Es folgenItalienisch (141 Kurse) und Griechisch (44 Kurse).Derzeit lässt das Kultusministerium prüfen, zu welcherUnterstützung das Land aufgrund einer EU-Verordnung verpflichtet ist.Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowieLandtagsabgeordnete mehrerer Fraktionen fordern die Abschaffung desKonsulatsunterrichts. Sie befürchten angesichts der politischenEntwicklung in der Türkei eine nationalistische Indoktrinierung vonSchülern mit türkischem Migrationshintergrund. DerKonsulatsunterricht wird von den Schulämtern nicht überwacht.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell