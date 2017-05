Heilbronner Stimme: Medienwissenschaftler Professor Jo Groebel zu Pfiffen gegen Helene Fischer: Veranstalter gehen hohes Risiko mit Showauftritten ein - schadet dem Künstler

Heilbronn (ots) - Der Medienwissenschaftler Professor Jo Groebelsieht den Halbzeitauftritt von Helene Fischer im Pokalfinalekritisch. Groebel sagte der "Heilbronner Stimme" (Montagausgabe):"Deutschland ist nicht Amerika, da sind die Pausen viel länger, undes gibt eine andere Unterhaltungskultur. Die Veranstalter gehen einhohes Risiko mit Auftritten wie von Helene Fischer in der Pause desPokalfinales oder von Anastacia bei Bayern München ein. Wenn es nicht100-prozentig passt, wendet sich die Idee ins Gegenteil. Es schadetdann den Künstlern und den Vermarktern."Der Medienpsychologe fügte hinzu: "Die Deutschen wollen in derkurzen Halbzeitpause in ihrer Stimmung bleiben - und die istausschließlich vom Sport geprägt. Man will über die erste Halbzeitdiskutieren und beim Ballgeschehen bleiben, künstlerischeDarbietungen werden dann sehr schnell als störend empfunden."Groebel weiter: "Die Tradition der Show in der Pause stammt nichtzuletzt aus den großen Endspielen unterschiedlichsterMannschaftssportarten in den USA und ist Teil eines gigantischenEvent- und Kommerzerfolges. Der deutsche Sport und selbst der Fußballwerden doch immer noch etwas purer gesehen. Da nehmen sehr viele Fansdie Showacts als überflüssig und gar sehr störend wahr. Wenn dieSportbegeisterten dann nicht mal zur Fangruppe der Stars gehören,geht das Ganze schnell nach hinten los."Zur Frage, ob die Vermarktung generell Grenzen überschreitet,sagte Groebel: "Die Vereine, Verbände, aber auch die übertragendenSender schauen natürlich, wo es noch kommerziellesVermarktungspotenzial geben könnte. Moralisch ist das nicht zubeanstanden."Dass übertragende Sender die Lautstärke der Pfiffe herunterregelten oder Werbung einblendeten, dafür hat Groebel Verständnis:"Wenn man das Endspiel vor allem als Unterhaltung ansieht, istverständlich, dass den TV-Zuschauern die Stimmung nicht durch Pfiffekaputtgemacht werden sollten. Doch geht es natürlich mindestens sosehr um kommerzielle Gesichtspunkte. Da wollte man das ProductPlacement, das es letztlich auch ist, nicht stören. Immerhin wurdenund werden die Reaktionen der Fans vor Ort ja in derBerichterstattung danach aufgegriffen."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell