Heilbronn (ots) - Der Medienwissenschaftler Professor Jo Groebelsieht den Fußball an einem Scheideweg. "Die Grenzen der Vermarktungsind erreicht", sagte Groebel der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch):"Die Spirale der Vermarktung dreht sich immer schneller und weiter.Darüber geht die Seele des Fußballs verloren." Als Beispiele nannteGroebel die gigantischen Ablösesummen wie im Fall Neymar und des nunEx-Dortmunders Dembélé, aber auch die Einführung des Videobeweisessowie die immer höheren Kosten für Zuschauer durch die Aufsplitterungder TV-Senderechte.Viele Fans, die schon Jahrzehnte dem Fußball treu seien, hättenlängst keine Illusionen mehr. Sie hätten sich damit abgefunden, dasses beim Fußball um eine Ware gehe. Aber, so der Medienpsychologe: "Esrückt der Zeitpunkt näher, dass selbst die treuesten Fans sagen: Vondieser Vermarktungsmaschinerie haben wir die Nase gestrichen voll."Auf dem Transfermarkt würden inzwischen "absurde Preise" gezahlt,die nicht nur den Fans kaum noch vermittelbar seien. Sondern, so derMedienprofessor: "Das ist doch gar nicht mehr refinanzierbar. Wederdurch Sponsoren noch durch immer höhere TV-Gelder. Der Markt istvöllig ausgereizt, und dass sich die heute getätigten Investitionenjemals rechnen, halte ich für völlig illusorisch." Groebel fügtehinzu: "Es geht offenbar nur ums Angeben. Ähnlich wie beiMultimilliardären, die nur darauf achten, ob ihre Yacht auch dielängste auf den Weltmeeren ist."Der Medienprofessor zieht in diesem Zusammenhang einen weiterenVergleich: "Die Entwicklung auf dem Fußballmarkt erinnert an dieEndphase des Neuen Marktes. Oder an den ersten Crash überhaupt, derim 17. Jahrhundert Europa erschütterte, weil alle aufGewinnsteigerungen mit Tulpenzwiebeln spekulierten. In beiden Fällenwurde schließlich jeder Preis gezahlt - egal, ob ein reeller Werthinter dem Investment steckt. Der Fußball sollte sich die beidenBeispiele genau anschauen."Der Kollaps, so der Medienprofessor, werde kommen, sollte sich dieSpirale weiterdrehen. "Dann sind einige wie Spielevermittler reichgeworden, aber noch mehr Klubs werden pleite gehen."Viele Fans hätten sich zwar damit abgefunden, viel Geld fürFußball im TV zahlen zu müssen. Doch Sender und Klubs sollten dieGeduld der Zuschauer nicht überschätzen. "Wenn die gezeigte Ware denPreis nicht mehr wert ist, dann kollabiert der Fußballmarkt nicht nurauf der Finanzseite, sondern auch auf der Seelenseite." Und wenn der"Stecker erst einmal gezogen wird, kollabiert das gesamte System."Für bedenklich hält er auch den Videobeweis. "Der Charme desFußballs hat immer darin bestanden, dass jeder weiß, dass dermenschliche Irrtum, der Subjektivitätsfaktor, aber auch derGlücksmoment, auch in einer Schiedsrichterentscheidung, dass diesalles eine große Rolle spielt."Eine Verbindung sieht er in Verbindung zur sich immer schnellerdrehenden Finanzspirale. Groebel: "Da, wo es um große Summen geht,geht es auch um eine Scheinobjektivität. Je mehr es um das große Geldgeht, je weniger will man Fehler zulassen. Wir leben in einer Welt,in der alle Dinge messbar sein sollen. Auch Dinge, die gar nichtmessbar sind. Das nimmt dem Fußball jeden Charme."Groebel ist der Ansicht, dass eine absolute Objektivität durch denVideobeweis gar nicht zu schaffen sei. Denn hinter der Technik desVideobeweises steckten auch nur Menschen - und die legenbeispielsweise fest, welche Millisekunde eines Abspieles gezeigtwird, mit dem beispielsweise ein Abseitspfiff als richtig oder falschbewertet werden soll.Groebel: "Fußball ist immer auch Glück und Irrtum gewesen, darüberdiskutieren die Menschen, das bewegt sie, das macht die Seele desSports aus."