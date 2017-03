Heilbronner Stimme: Maut-Gesetz: Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg stellen gemeinsam Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses

Heilbronn (ots) - Bei der umstrittenen Pkw-Maut wird dieEinleitung eines Vermittlungsverfahrens zwischen Bundesrat undBundestag immer wahrscheinlicher. Schleswig-Holstein undBaden-Württemberg haben am Freitag einen gemeinsamen Antrag in denFinanzausschuss des Bundesrates eingebracht, in dem sie dieEinberufung eines Vermittlungsausschusses verlangen. Beide Länderfordern eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes. Das berichtetdie "Heilbronner Stimme" (Samstagausgabe). In dem Antrag, der derZeitung vorliegt, heißt es: "Die Einführung der Infrastrukturabgabelässt weitere negative Implikationen für die deutscheVolkswirtschaft, so z. B. für den Handel in Grenzregionen, erwarten.Damit entstünden auch negative Effekte für das Steueraufkommen vonBund, Ländern und Gemeinden."Weiter heißt es: "Der Bundesrat sieht das Missverhältnis zwischendem anfallenden Erfüllungsaufwand für die Einführung derInfrastrukturabgabe und den zu erwartenden Einnahmen mit großer Sorgeund teilt insofern die Bedenken des Nationalen Normenkontrollratessowie des Bundesrechnungshofes. Durch die Anpassungen im vorliegendenGesetzesentwurf wurde dieses Missverhältnis weiter verschärft."Scharfe Kritik üben die beiden Länder insbesondere an denEinnahmemodellen. In dem Antrag steht dazu: "Der Bitte desBundesrates vom 10. März 2017 im weiteren Gesetzgebungsverfahrennunmehr ausreichend valide Berechnungen vorzulegen, wurde nichtentsprochen. Die Bundesregierung hat bisher keine nachvollziehbarenund soliden Berechnungen für die zu erwartenden Einnahmen aus derInfrastrukturabgabe sowie den Ausgaben für die Implementierung undden Betrieb des Maut-Konzeptes vorgelegt."Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne)sagte dazu der "Heilbronner Stimme": "Es kann nicht angehen, dass derStaat sehenden Auges auf ein mögliches Minusgeschäft zusteuert.Leider hat der Bundesrat keine validen Berechnungen bekommen. Geradein Grenzregionen kommen noch mögliche Steuerausfälle oben drauf."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell