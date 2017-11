Heilbronner Stimme: Landesvorsitzende der Jungen Union fordern personelle Verjüngung in der CDU

Heilbronn (ots) - Philipp Bürkle, Landesvorsitzender der JungenUnion Baden-Württemberg, fordert eine personelle Neuaufstellung inder CDU. Bürkle sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag): "Die Unionmuss wieder deutlich machen, wofür CDU und CSU stehen. Inhalte werdenauch mit Köpfen gemacht. Hier benötigt es in der gesamten Partei neuejunge Gesichter, die für bürgerliche Inhalte stehen." Er stärkteKanzlerin Angela Merkel den Rücken: "Angela Merkel steht fürStabilität und Weitblick, andere Länder in Europa beneiden uns dafür.Gerade in der aktuell schwierigen politischen Situation braucht unserLand diese Stabilität."Der JU-Chef von Rheinland-Pfalz, der BundestagsabgeordneteJohannes Steiniger, sagte der "Heilbronner Stimme": "Klar müssen wiruns als CDU weiterhin breiter, jünger und frischer aufstellen. DieseDiskussion hat aber nichts mit der aktuellen Lage und wie wir damitumgehen zu tun." Er betonte: Die Gremien der CDU und derCDU/CSU-Bundestagsfraktion haben sich in dieser Sitzungswoche desBundestages klar und geschlossen hinter unserer Kanzlerin AngelaMerkel positioniert. Auch ich bin der Auffassung, dass die Erfahrungund Umsicht der Bundeskanzlerin gerade jetzt in dieser schwierigenSituation der Regierungsbildung gefragt ist. Sie steht für dieVerlässlichkeit, auf die es jetzt ankommt."Zuvor hatte die Junge Union Düsseldorf den Rücktritt von AngelaMerkel vom CDU-Parteivorsitz gefordert.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell