Heilbronner Stimme: Landeselternbeirat Baden-Württemberg fordert sofortige Einstellung staatlicher Förderung für Konsulatsunterricht

Heilbronn (ots) - Der Landeselternbeirat (LEB) inBaden-Württemberg fordert die Einstellung der staatlichen Förderungfür den sogenannten Konsulatsunterricht. "Wir geben im Land sehr vielGeld dafür aus - nicht nur als Direktzahlung, sondern auch für dasBereitstellen der Räume", kritisierte der LEB-Vorsitzende, CarstenRees, gegenüber der "Heilbronner Stimme" (Samstagausgabe). "Dabeistammt die gesetzliche Regelung dafür aus dem Jahr 1977, dieRahmenbedingungen von damals sind nicht mehr gegeben. Von einerRückkehrförderung kann heute keine Rede mehr sein", sagte Rees. "Wirfordern deshalb eine sofortige Einstellung der Unterstützung desLandes und die Überprüfung des Konsulatsunterrichts."Ein runder Tisch, an dem alle betroffenen Nationen und Ethnienteilnehmen, solle sich um eine Neuregelung kümmern, erklärte Reeseinen aktuellen Beschluss des Landeselternbeirates. "Es muss dabeisichergestellt werden, dass der Konsulatsunterricht nicht derIntegration von Kindern mit Migrationshintergrund entgegenarbeitet",so der LEB-Vorsitzende. Mit den EU-Staaten hält Rees eine rascheEinigung für denkbar.Im vergangenen Jahr unterstützte Baden-Württemberg denumstrittenen Konsulatsunterricht mit 1,1 Millionen Euro. Vor wenigenWochen hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der"Heilbronner Stimme" ein Aus für den Konsulatsunterricht undstaatliche Kontrolle des muttersprachlichen Unterrichts an denSchulen im Land gefordert. Die GEW-Vorsitzende Doro Moritz hatte indiesem Zusammenhang vor einer politischen Einflussnahme der Türkeigewarnt. Das Kultusministerium geht inzwischen Hinweisen auf eine"politische Indoktrinierung" im Rahmen des türkischenKonsulatsunterrichts nach, wie eine Sprecherin der Zeitungbestätigte. Im Land findet der Konsulatsunterricht für 14Herkunftsländer statt.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell