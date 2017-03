Heilbronn (ots) - Der baden-württembergische Landesvorsitzende derGewerkschaft der Polizei (GdP), Hans-Jürgen Kirstein, übt heftigeKritik am Handeln von Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden derDeutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Gegenüber der "HeilbronnerStimme" (Dienstagausgabe) nannte Kirstein Wendts Handeln"verwerflich". Er hält zudem einen Rücktritt Wendts für notwendig.Kirstein sagte der "Heilbronner Stimme": "Eine Rücktrittsforderungan Herrn Wendt finde ich in Ordnung, weil er wohl nach seinen eigenenAussagen ausschließlich für die Deutsche Polizeigewerkschaftgearbeitet hat. Somit hat er doppelte Bezüge bezogen." Kirstein fügtehinzu: "Nach außen ist Wendt immer als Bundesvorsitzender aufgetretenund darum hätte er von den Mitgliedsbeiträgen, wie derBundesvorsitzende der GdP, bezahlt werden müssen." Sein Handeln findeer deshalb "verwerflich". Der Stuttgarter Landesvorsitzende der GdPsagte weiter: "Somit wäre die Konsequenz, dass Wendt zurücktritt undnicht nur seine dienstliche Tätigkeit beendet. Er hat im Interviewschlichtweg wissentlich die Unwahrheit gesagt und von so einemMenschen würde ich nicht vertreten werden wollen."Die Forderung nach einem Rücktritt von NRW-LandesinnenministerRalf Jäger halte Kirstein hingegen "für überzogen, weil hier einegeübte Praxis übernommen wurde" und vermutlich auch alle seineVorgänger dies so gehandhabt hätten.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell