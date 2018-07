Heilbronn (ots) - Eine Wiedereinführung der Kernbrennstoffsteuerin dieser Legislaturperiode kommt für die Bundesregierung nicht inFrage. Das geht aus einer schriftlichen Antwort desBundesumweltministeriums auf eine Anfrage derGrünen-Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl hervor, die der"Heilbronner Stimme" vorliegt. Vor der Bundestagswahl und während derKoalitionsverhandlungen wären derartige Initiativen derBundesregierung "nicht zielführend gewesen", heißt es darin. "DerKoalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode sieht eineentsprechende Initiative nicht vor.""Die Untätigkeit des Bundesumweltministeriums ist peinlich", sagtedazu Kotting-Uhl, Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestages,der Zeitung (Mittwochausgabe). "Noch schlimmer ist allerdings dastotale Desinteresse des Finanzministeriums, das sich vorsätzlichMilliardeneinnahmen von Konzernen entgehen lässt." Die Grünen hattenim Rahmen der Atomgesetz-Novelle, die vergangene Woche vom Bundesratverabschiedet wurde, weniger Geld für die Atomkonzerne gefordert."Regierung und Koalition hätten Steuerzahler und Stromkunden imMilliardenbereich entlasten können, wenn sie unseren drei Forderungengefolgt wären: Weniger Geld für die Konzerne bei derAtomgesetz-Novelle von letzter Woche, Wiedereinführung einerBrennelementesteuer, Optimierung von Atomausstieg und Energiewende inNorddeutschland. Stattdessen haben sie sich auf ganzer Linie für einVorgehen zugunsten der Stromkonzerne entschieden. Regierung undKoalition müssen endlich zur Räson kommen, eine neueBrennelementesteuer und die Optimierung von Atomausstieg undEnergiewende in Norddeutschland sind immer noch möglich."Ein Gutachten im Auftrag der Grünen komme zum Schluss, dass eineKernbrennstoffsteuer, die vom 1. September 2018 bis zum Abschaltendes letzten Kernkraftwerks 2022 erhoben werde, zwischen 1,1 und zweiMilliarden Euro einbringen könne. "Je nach getroffenenSzenarioannahmen reduzieren sich die Ausgleichszahlungen an RWE um146 bis 508 Millionen Euro und an Vattenfall um 307 bis 465 MillionenEuro", heißt es darin weiter. "Insgesamt ist daher zu erwarten, dassdas Steueraufkommen einer wiedereingeführten Kernbrennstoffsteuer diezu leistenden Ausgleichszahlungen deutlich übersteigen würde."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell