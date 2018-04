Heilbronn (ots) - Der Grünen-Netzexperte und FraktionsvizeKonstantin von Notz sieht nach der schweren Störung des Internets inDeutschlands die Bundesregierung in der Pflicht zum Handeln. Von Notzsagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Unsere digitalenInfrastrukturen sind heute, das haben uns zahlreiche erfolgreicheIT-Angriffe in den letzten Monaten immer wieder vor Augen gehalten,insgesamt nicht gut geschützt. Das liegt auch an einerBundesregierung, die die Bedeutung sicherer digitaler Infrastrukturenund eines effektiven Schutzes Privater Kommunikation bis heute nichterkannt hat. Die Bundesregierung ist durch ihr Festhalten an demstaatlichen Handel mit Sicherheitslücken, die, werden sie nichtgeschlossen, immer auch Kriminellen offenstehen, heute selbst eineGefahr für die IT-Sicherheit in Deutschland. Hier brauchen wir eineechte Kehrtwende. Einen entsprechenden Antrag legen wir in dernächsten Sitzungswoche im Bundestag vor."Mehrere Stromausfälle in einem Frankfurter Rechenzentrum hatten inder Nacht zum Dienstag den wichtigen Netzknoten DE-CIX lahmgelegt unddamit das Internet in Deutschland spürbar gedrosselt. Gegen 21 Uhr amMontagabend kam es zu einem ersten etwa zweistündigen Ausfall imRechenzentrum des Dienstleisters Interxion. Manche Internetseitenwaren zeitweise gar nicht aufrufbar.Von Notz sagte dazu: "Für eine fundierte Bewertung des Vorfallsist es sicher noch zu früh. Die Frage, wie es zu dem Ausfall kommenkonnte, muss schnellstmöglich geklärt werden." Er fügte hinzu, dasEreignis "hat uns noch einmal schmerzlich vor Augen geführt, wieverletzlich unsere digitalen Infrastrukturen sind. Die Vulnerabilitätder digitalen Gesellschaft ist insgesamt wahnsinnig hoch. Der Vorfallist insofern auch ein Warnsignal, als dass heute mehr und mehr Geräteeine direkte Verbindung zum Internet haben. Wir sprechen hier vom"Internet der Dinge". In unserer zunehmend vernetzten Gesellschafthat die Nicht-Erreichbarkeit des Internets sehr viel gravierendereAuswirkungen als noch vor ein paar Jahren. Ein flächendeckenderStromausfall wäre verheerend."Der Grünen-Politiker betonte: "Deutlich wurde, dass es zwingendmehr Anstrengungen für die Härtung und Resilienz unserer digitalenInfrastrukturen braucht. Hier sind nicht nur die Unternehmen, sondernauch die Bundesregierung in der Pflicht."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell