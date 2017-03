Heilbronner Stimme: Konstantin von Notz: Angriff auf Twitter-Accounts ist größer als bisherige Fälle

Heilbronn (ots) - Konstantin von Notz, netzpolitischer Sprecherder Grünen, mahnt nach dem Hackerangriff auf Twitter-Konten mehrAchtsamkeit seitens der Nutzer an. Der Vize-Fraktionschef der Grünensagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagausgabe): "Die vielenUser-Hinweise auf den jüngsten Hack zeigen, dass es immer auch aufmedienkompetente Nutzer und eine sensibilisierte Debattenkulturgegenüber solchen Manipulationsversuchen ankommt."Von Notz sieht aber auch Twitter und die Bundesregierung in derVerantwortung: "Hier stehen zunächst die Anbieter in der Pflicht fürumfassende Transparenz und rasche Fehlerbehebung. Darüber hinausmüssen wir diese Problematik viel umfassender angehen: angefangen beiDatenschutz und Prävention - privacy by design - über Zulassungs- undHaftungsfragen bis zur Aufklärung der Endverbraucher. Hier schwanktdie Bundesregierung zwischen alarmistischen Drohkulissen undLaissez-Faire, wenn es gegenüber der Wirtschaft konkret wird."Der Angriff auf Twitter-Accounts am Mittwoch ist für von Notzschwerwiegender als bisherige Fälle: "Der Anbieter wurde bereitseinmal angegriffen, doch die Dimension ist dieses Mal größer." DerVorfall sei symptomatisch für die Sicherheitsproblematik imDigitalen: "Je mehr Geräte und Anwendungen wir miteinander vernetztnutzen, desto mehr Angriffslücken mit umso sensibleren Folgewirkungenöffnen sich in so gut wie jedem Lebensbereich."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell