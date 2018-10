Heilbronner Stimme: Kommentar von Uwe Ralf Heer zur Wahl in Bayern: Zeitenwende

Heilbronn (ots) - Man kann die Landtagswahl in Bayern aus zweiBlickwinkeln sehen. Einerseits kassiert die jahrzehntelangunangefochtene Staatspartei CSU eine nie dagewesene, jedochhausgemachte Schlappe. Andererseits geschieht im Freistaat nur das,was sich in einigen europäischen Ländern bereits vollzogen hat: derAbsturz der Volksparteien.Die Schuldzuweisung für das Ende der CSU-Alleinherrschaft hatteschon längst vor dem Schließen der Wahllokale begonnen, was einverheerendes Signal an die Wähler bedeutete. Natürlich war HorstSeehofer, ein Totalausfall als Bundesinnenminister und weltentrückterCSU-Chef, am Absturz maßgeblich beteiligt. Einen Anteil am Niedergangträgt jedoch auch Ministerpräsident Markus Söder. Seit er das Amtübernommen hat, sackte seine Partei von über 40 Prozent bei denUmfragen immer mehr ab. Da halfen alle - teilweise unsinnigen -Milliardengeschenke nichts, mit denen er sich Sympathiepunkteerkaufen wollte. Ob Familiengeld, Unterstützung für Skigebiete oderdie Raumfahrt. Das verpuffte, weil er im Gegenzug mit seinemSchlingerkurs in Sachen Zuwanderung, aber auch mit Initiativen wiedem Kruzifixerlass oder der Einführung der Grenzpolizei zahlreicheWähler verprellte. Hinzu kam Söders mangelndes positivesLandesvater-Gen.Grund zum Jubeln über den CSU-Absturz hat der BerlinerKoalitionspartner keineswegs. Dass die desaströs abschneidende SPD sogut wie gar keine Rolle mehr spielt, hat viel mit dem Erfolg derGrünen, die als moderne, aber auch werterhaltende Aufbruchsparteiwahrgenommen werden, zu tun.Nicht nur in der CSU werden jetzt die Messer gewetzt. Sollte dieCDU in zwei Wochen in Hessen ebenfalls abgestraft werden, dürfteKanzlerin Merkel nicht mehr zu halten sein. So oder so - die Wahl inBayern hat eine Zeitenwende in der deutschen Politik eingeläutet.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell