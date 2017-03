Heilbronner Stimme: Katrin Bauerfeind (You Are Wanted): Aus Sorge vor Spionage klebt sie privat ihre Laptop-Kamera ab

Heilbronn (ots) - Katrin Bauerfeind (34), Schauspielerin aus "Youare wanted", hat zur digitalen Welt auch privat eine kritischeHaltung. Bauerfeind sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe),dass sie sich selber gegen Spionageattacken am Laptop schützt: "MeineKamera ist abgeklebt und das Thema ist heftig. Im Internet ist einganz neuer Nährboden für Kriminalität gelegt worden." Zwar müsse esja nicht so schlimm kommen, wie in der Amazon-Serie dargestellt,sagte Bauerfeind, aber "mich nerven beispielsweise schon dietäglichen Versuche, per Mail an Account- und Bankdaten zu gelangen.Das ist, als würde jede Minute ein digitaler Taschendiebvorbeikommen."Ihre Grundeinstellung zur digitalen Welt habe sich während derDreharbeiten aber nicht verändert, sagte Bauerfeind der Zeitung: "Ichfand das schon immer alles mysteriös. Eigentlich ist es jetzt sogarbesser als vor ein paar Jahren, als man nur vermutet hat,ausspioniert zu werden. Heute geht man davon aus, dass es so ist. Dasverändert die Haltung zum Medium."In "You are wanted" geht es um einen Hackerangriff, der das Lebendes Hauptprotagonisten (Matthias Schweighöfer) völlig außer Kontrollegeraten lässt. Seine digitale Identität und damit dieLebensgeschichte werden einfach umgeschrieben.Zum Erfolg der ersten deutschen Amazon-Streamingserie sagteBauerfeind, die auch Moderatorin und Erfolgsautorin ist: "Mich freutes vor allem für Matthias Schweighöfer, der sich damit einen großenTraum erfüllen konnte. Eine deutsche Serie, die weltweit gesehenwerden kann, wird es damit hoffentlich bald öfter geben." Erstvergangene Woche hatte Amazon verkündet, dass es eine zweite Staffelvon "You Are Wanted" geben soll.Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell