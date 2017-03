Heilbronner Stimme: Kabarettist Claus von Wagner: Witzearbeit ist harte Arbeit im Humorbergwerk

Heilbronn (ots) - Claus von Wagner (39), der zusammen mit MaxUthoff (49) die ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" leitet, in der eszuletzt um den Abgasskandal ging, hält die Verflechtung vonKanzleramt und Automobilindustrie für noch viel schlimmer "als wirdas dargestellt haben. Die Verknüpfung von Politik und machtvollerAutoindustrie hat ein beängstigendes Level erreicht", sagte vonWagner im Interview mit der "Heilbronner Stimme" (Mittwochsausgabe).Der Kanzlerin bescheinigt er, "viele Gesichter" zu haben: "Auf dereinen Seite der komplizenhafte Umgang mit der Autoindustrie und aufder anderen Seite ihre facettenreiche Politik gegenüber geflüchtetenMenschen."Die Recherchen für die Sendung übernehmen er, Uthoff und derSatiriker Dietrich Krauß selbst. Von Wagner: "Ab und zu holen wir unsHilfe bei exzellenten Journalisten, die oft jahrelang an einem Themagearbeitet haben und beuten sie aus. Nach der zwölften Tasse Kaffeewerden die Aufgaben verteilt, und dann geht jeder los und gräbt. Dasist ja kein Hexenwerk, Recherche kann man lernen, und die meistenInfos sind ja auch öffentlich zugänglich." Es sei aber immer wiedererstaunlich, welche Infos es ins öffentlich Bewusstsein schafften undwelche nicht. "Bei der letzten Sendung etwa waren viele überraschtvon der Tatsache, dass nicht nur VW, sondern auch alle anderenAutomobilfirmen Abschalteinrichtungen verwendet haben - im Gegensatzzu VW aber angeblich legal."Als seine Kabarettisten-Vorbilder nennt von Wagner DieterHildebrandt, Josef Hader, Georg Schramm und Volker Pispers. Zuseiner Arbeit als Kabarettist sagte er: "Je mehr Ingrimm, destoengagierter setzt man sich mit Themen auseinander, und desto besserwerden auch die Witze. Denn: Witzearbeit ist harte Arbeit imHumorbergwerk. Dafür braucht es Energie."Über seine Freizeitgestaltung sagte der Kabarettist: "Ich wanderegerne, weil ich da weg und nicht erreichbar bin. Und es gibt keineelektronischen Möglichkeiten zur Recherche. Da gibt es nur mich unddie freie Natur. 14 Tage über die Hütten, ohne unten in derZivilisation anzukommen: Das erdet. Und irgendwie muss ich ja dasSchokoladenbäuchlein wieder loswerden."Pressekontakt:Heilbronner StimmeChefredaktionTelefon: +49 (07131) 615-794politik@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell